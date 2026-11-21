باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توانیر اعلام کرد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذرماه ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق خواهد بود.

این محدودیت‌ها صرفاً در پی محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها، پیش از اعمال آن، از طریق اعلان اپلیکیشن «برق من» و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان «بله» انجام خواهد شد.

شرکت توانیر ضمن پوزش و عذرخواهی و تأکید بر اینکه اعمال این محدودیت‌ها تصمیمی ناگزیر در شرایط محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌هاست، از مشترکان درخواست می‌کند با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.