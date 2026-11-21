باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مذاکرات سازمان ملل درباره تنظیم مقررات تسلیحات خودمختار که قادرند بدون نظارت یا با نظارت محدود انسانی اهداف را شناسایی کرده و شلیک کنند، امروز (شنبه) بدون دستیابی به توافقی الزام‌آور پایان یافت و کشور‌ها صرفا بر ادامه گفت‌و‌گو‌ها برای تدوین مقررات جدید طی دو سال آینده توافق کردند.

این مذاکرات که از روز دوشنبه هفته گذشته با حضور ۱۲۸ کشور عضو کنوانسیون سلاح‌های متعارف سازمان ملل در ژنو آغاز شده بود، با هدف تعیین ضوابطی برای سامانه‌های تسلیحاتی موسوم به «ربات‌های قاتل» برگزار شد.

حدود ۱۰۰ کشور از تدوین مقررات الزام‌آور در کوتاه‌مدت حمایت می‌کردند، اما مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع دستیابی به چنین توافقی شد.

تسلیحات خودمختار یا «ربات‌های قاتل» سلاح‌هایی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار می‌توانند اهداف را شناسایی کرده و بدون دخالت مستقیم انسان شلیک کنند. نگرانی اصلی درباره این تسلیحات، واگذاری تصمیم مرگ و زندگی انسان‌ها به ماشین‌ها و نبود نظارت انسانی بر انتخاب و هدف قرار دادن است.

پیش از این، دبیرکل سازمان ملل، پاپ و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار تدوین مقررات قوی و الزام‌آور در این زمینه شده‌اند.

منبع: رویترز