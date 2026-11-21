باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵، با اعلام تصادف زنجیره‌ای در محور قیروکارزین به جهرم، ابتدای جاده باروس به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف ۱۰ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

وکیل زاده با بیان اینکه کارشناسان اورژانس با حضور در محل اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را به مصدومان حادثه ارائه کردند، افزود: ۲ نفر از مصدومان در محل حادثه درمان شدند و ۸ تن دیگر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس (یک دستگاه آمبولانس از جهرم) و همراهی یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.