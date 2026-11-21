باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مجتبی موهبتی فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی گزارش فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک یک جوان در بیمارستان و مسمومیت الکلی پنج نفر دستور ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

وی بیان کرد: تیم های دایره اطلاعات کلانتری ۱۴ «رحمت» با رد زنی‌های پلیسی و اشرافیت اطلاعاتی یکی از متهمان و عامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی دست‌ساز را شناسایی و پس از هماهنگی های قانونی متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری مشروبات کشف شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی