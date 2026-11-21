باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از قصد خود برای دستیابی به توافقی دائمی با ایران خبر داد و ادعا کرد این توافق باید حتی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری او نیز پابرجا بماند و پرونده هسته‌ای ایران به رؤسای جمهور بعدی آمریکا واگذار نشود.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز گفت می‌خواهد از تداوم توافق اطمینان حاصل کند؛ حتی اگر در آینده فردی که به گفته او «رئیس‌جمهوری نالایق» است، به قدرت برسد.

وی مدعی شد که مقامات کنونی ایران آمادگی بیشتری برای مذاکره دارند، اما تعامل با آنها دشوار است. ترامپ همچنین تهران را به نقض توافق‌ها پس از دستیابی به آنها متهم کرد!

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که واشنگتن به دنبال توافقی بلندمدت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و اجازه نخواهد داد دولت‌های بعدی آمریکا از این هدف عقب‌نشینی کنند.

ترامپ جزئیاتی درباره توافق پیشنهادی یا سازوکار تضمین پایبندی دولت‌های بعدی آمریکا به آن ارائه نکرده است. همچنین مشخص نیست ایران حاضر به پذیرش شروط آمریکا باشد.

این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه درباره جزئیات موضوع هسته‌ای ایران گفت: هنوز مذاکراتی شروع نشده است و طبیعتاً اگر مذاکراتی شکل بگیرد، جزئیات فنی این موضوع نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با این حال، همان‌طور که وزیر امور خارجه اعلام کرده‌اند، اصل موضع ما بر عدم خروج مواد غنی‌شده ایران استوار است.

وی ادامه داد: دلیل این موضع نیز روشن است؛ ایران می‌تواند از این مواد برای تأمین نیاز‌های داخلی خود استفاده کند. اگر این مواد را از کشور خارج کنیم، برای تأمین نیاز رآکتور‌های خود ناچار خواهیم بود دست نیاز به سوی کشور‌های دیگر دراز کنیم.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: بررسی جزئیات هر یک از این موضوعات به آغاز مذاکرات و روند گفت‌و‌گو‌ها بستگی دارد.

منبع: اسپوتنیک