باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حمیدرضا سیدناصری، مدیر مسئول انتشارات ذکر درباره تاثیر جنگ بر قیمت کاغذ و مواد اولیه کتاب گفت: از آنجایی که در روز‌های جنگ مدارس تعطیل بود و بخش مجازی فروشگاه ما فعال بود، بیشتر سفارشاتمان از طریق فضای مجازی انجام می‌گرفت. تا زمانی که شرکت پست باز بود و دولت تعطیل عمومی اعلام نکرده بود، ما در دفتر انتشارات و فروشگاه مشغول به کار بودیم.

سیدناصری در بخش دیگر صحبت خود به تاثیر جنگ بر قیمت کتاب پرداخت و افزود: دوران جنگ دوران خاصی برای ما بود؛ بخصوص برای ناشران که می‌بایست پاسخگوی نیاز‌های فکری و آموزشی جامعه باشند.

مدیر مسئول انتشارات ذکر خاطرنشان کرد: جنگ تاثیر مستقیمی بر روی مواد اولیه کتاب گذاشت. قیمت کاغذ، مقوا و... به دلیل وابستگی به دلار، به طور صعودی بالا رفت. به همین دلیل، ناشران تحت فشار بودند و ما برای بقا می‌جنگیدیم. الحمدالله توانستیم در این شرایط خودمان را با شرایط اقتصادی موجود وفق بدهیم.