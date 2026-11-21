باشگاه خبرنگاران جوان - کامران شیوندی در آیین معارفه رییس سازمان بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه پژوهش، حل مسائل کشور و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها اظهار داشت: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تشکیل اندیشکده‌های استانی با سازوکار کیفی و رویکرد عمیق به مسائل هر استان است که بر اساس آن، در هر استان یک اندیشکده با گروه‌های تخصصی مختلف تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای فعالیت این اندیشکده‌ها حدود چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است افزود: توصیه می‌شود مسوولان استان، از جمله استاندار، فرمانداران و مسوولان بسیج، با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و نخبگان بومی، موضوعات و مسائل استان را برای طرح در این اندیشکده‌ها پیشنهاد دهند تا زمینه شکل‌گیری و اجرای سازوکار آن فراهم شود.

شیوندی با اشاره به برنامه‌های بسیج اساتید برای پیوند دانشگاه با بخش صنعت گفت: در یکی از رویدادها، دانشجویان حدود هفت هفته در صنایع اولویت‌دار و مورد نیاز کشور حضور پیدا می‌کنند و با صاحبان صنایع و مشاغل به گفت‌و‌گو می‌پردازند تا مسائل و مشکلات آنها را شناسایی و برای رفع این مشکلات راهکار ارائه کنند.

وی ادامه داد: برای ایده‌پردازی و حل مسائل شناسایی‌شده، مبالغی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و دانشجویان به خبرگان علمی دانشگاه‌های مطرح کشور متصل می‌شوند تا راهکار‌های تخصصی ارائه‌شده به مرحله اجرا و حل مساله برسد.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور تحول در علوم انسانی و علوم پایه را از دیگر برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: در حوزه علوم انسانی حدود ۱۰ گروه تخصصی فعالیت دارند و تلاش می‌شود زمینه تحول و مرزشکنی علمی در این حوزه فراهم شود.

شیوندی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت شکل‌گیری کرسی‌های آزاداندیشی بیان کرد: برگزاری کرسی‌های مناظره، نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی با حضور استادان خبره در دانشگاه‌ها دنبال می‌شود و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز برای پشتیبانی از این برنامه‌ها در حوزه نیروی انسانی اعلام آمادگی کرده است.

وی رویداد پیشرفت را از دیگر برنامه‌های بسیج اساتید برشمرد و افزود: در این خصوص با شبکه‌های مختلف صدا و سیما هماهنگی شده است تا هر شبکه دست‌کم هفته‌ای یک استاد پراستناد و نخبه علمی کشور را دعوت کند و گفت‌و‌گو‌های تخصصی با این افراد انجام شود.

شیوندی با اشاره به وجود حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نخبه علمی پراستناد در گروه یک و ۲ درصد کشور گفت: بخش قابل توجهی از این نخبگان دارای تفکر بسیجی هستند و می‌توان از ظرفیت علمی و تخصصی آنها در مسیر پیشرفت کشور بهره گرفت.

وی با بیان اینکه رتبه علمی کشور طی ۲ سال اخیر با نوساناتی همراه بوده است، اظهار کرد: ایران در شمار ۱۷ کشور برتر علمی و پژوهشی جهان قرار دارد و در برخی رشته‌ها نیز رتبه‌های کمتر از پنج را کسب کرده است.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به ظرفیت استادان بسیجی در کشور گفت: حدود ۷۴ هزار استاد بسیجی در کشور فعالیت دارند که حدود ۳۵ هزار نفر از آنها در دانشگاه‌های دولتی مشغول فعالیت هستند و از این تعداد، پنج هزار نفر جزو نخبگان رشته‌های تخصصی خود به شمار می‌روند.

شیوندی با تاکید بر ضرورت شبکه‌سازی و استفاده هدفمند از ظرفیت این استادان افزود: بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی استادان بسیجی می‌تواند در مسیر تشکیل دولت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به استمرار انقلاب اسلامی و تقابل با استکبار جهانی اظهار کرد: انقلاب با خون‌هایی که برای آن ریخته شده است، ادامه خواهد یافت و مشکلات و فشار‌ها عزم ملت را برای ادامه مسیر بیشتر می‌کند.

شیوندی ابراز امیدواری کرد قدرت ایران در عرصه‌های علمی و نظامی بیش از پیش به ظهور برسد و محاصره ظالمانه شکسته شود.

وی ادامه داد: استادان بسیجی با سازماندهی و شبکه‌سازی ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود می‌توانند در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شکل‌گیری ایران قوی نقش موثری ایفا کنند.

در این آیین مجتبی نوروزی به‌عنوان مسوول بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری معرفی و از خدمات احمدرضا بسیج قدردانی شد.

منبع: ایرنا