باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در اطلاعیه شماره ۱ که در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر کرده است زمان تقریبی پذیرش مستقیم دستیاری از بین پزشکان عمومی واجد شرایط در رشته های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای موضوع هفت یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر شد پس از پذیرش در مراحل اصلی و تکمیل ظرفیت پنجاه وسومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی و با توجه به وجود ظرفیت خالی باقیمانده در این دوره، ثبت نام پذیرش مستقیم دستیاری از بین پزشکان عمومی واجد شرایط در رشته های تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی از طریق مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی (حدوداً از نیمه دوم آذر ماه سالجاری) انجام شود.

اطلاع رسانی در خصوص تقویم زمانی و نحوه اجرای پذیرش به انضمام دستورالعمل مربوطه از طریق همین سامانه مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی انجام خواهد شد.

دکتر علی لباف، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت پیش از این اسامی رشته‌های پذیرش مستقیم دستیار تخصصی بالینی از بین پزشکان عمومی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواست ضمن اطلاع‌رسانی به متقاضیان، بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی عمل کنند.

مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد: «با توجه به ظرفیت‌های باقی‌مانده در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، طب اورژانس، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، پزشکی پیشگیری و اجتماعی و پزشکی خانواده همچنین ظرفیت‌های خالی ایجادشده در پی انصراف یا مراجعه نکردن دستیاران پذیرفته‌شده در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، امکان بررسی درخواست کارورزان متقاضی پذیرش مستقیم در این رشته‌ها فراهم شده است.»

شرایط پذیرش پزشکان عمومی با سن کمتر از ۴۵ سال از طریق قبولی در آزمون و مصاحبه ساختارمند



۲- پزشکان عمومی با دارا بودن سن کمتر از ۴۵ سال، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره پذیرش مستقیم دستیاری در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی خانواده و پزشکی پیشگیری و اجتماعی، و در صورت قبولی در آزمون و مصاحبه ساختارمند در گروه آموزشی مرتبط مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود.



تبصره ۳: مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می شوند در رشته های تخصصی فوق الذکر داده می شود.



تبصره ۴: آن دسته از پزشکان عمومی که در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند، در صورت ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری و همچنین ارایه گواهی موافقت با توقف طرح لایحه نیروی انسانی از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت طرح لایحه نیروی انسانی، نیز مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود. این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.



۲- ۱- داوطلبانی که در استخدام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند باید نامه‌ای از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع خود مبنی بر موافقت بی‌قید و شرط با ادامه‌ تحصیل ایشان در دوره‌ی دستیاری را دریافت و به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند.تعهدات این افراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط همان سازمان خواهد بود.



پذیرفته شدگانی که در استخدام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها هستند، موظفند حکم مأموریت آموزشی با امضای بالاترین مقام دستگاه را جهت شروع به دوره‌ دستیاری ارائه کنند. لازم به ذکر است کارکنان قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون‌های سراسری، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، اطلاعات لازم را کسب و مجوزهای لازم را اخذ کنند.



تبصره ۵: بر اساس دستور معاون آموزشی نیروهای مسلح ثبت نام و شرکت کارمندان رسمی شاغل در نیروهای مسلح در آزمون پذیرش دستیار تخصصی به عنوان بورسیه نیروهای مسلح و یا به صورت آزاد با مجوز و موافقت محل استخدام صورت می پذیرد.



۲-۲- مستخدمین دستگاه های اجرایی غیر از دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت مشروط به قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود و تودیع سند تعهد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول برخورداری از این مصوبه خواهند بود و یا در صورتی که این افراد جهت ادامه تحصیل در دوره دستیاری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده کنند، داوطلب و یا سازمان مربوطه ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی خواهند بود.



۳-۲- پزشکان عمومی که با ماموریت آموزشی جهت تحصیل به رشته های تخصصی وارد می شوند مشمول کلیه مقررات و ضوابط قانونی و حقوقی مرتبط با مأموریت آموزشی هستند.



۴-۲- در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی و یا توقف خدمت نظام وظیفه جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی توقف خدمت نظام وظیفه و موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی و می توانند به طور مشروط در آزمون ثبت نام کرده و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر اداره نظام وظیفه طبق مقررات شروع به آموزش دوره دستیاری کنند.



تبصره ۶: تأکید می شود پزشکان عمومی که در حال خدمت نظام وظیفه عمومی هستند در صورت قبولی، وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد.



تبصره ۷: کلمه معافی به مفهوم معافیت دایم آن می باشد و داوطلبین دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود داوطلبین می توانند در پذیرش مستیم دستیار شرکت نمایند. بدیهی است در صورت فرا خواندن آنان به انجام خدمت نظام وظیفه این وزارت هیچگونه تعهدی جهت ترخیص آنان به عهده نخواهد گرفت.



امکان انتخاب یک رشته در سه دانشگاه برای پزشکان عمومی متقاضی پذیرش مستقیم دستیاری



۵-۲- پزشکان عمومی متقاضی واجد شرایط در زمان ثبت نام اولیه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور مجاز به «انتخاب ۳ رشته محل» که شامل انتخاب صرفاً یک رشته از رشته‌های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، طب اورژانس، پزشکی پیشگیری و اجتماعی و پزشکی خانواده» در «سه دانشگاه علوم پزشکی کشور» خواهند بود