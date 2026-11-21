باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به روند تأمین منابع و پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در حال حاضر مشکلی برای تأمین منابع نداریم و امیدواریم منابع پیش‌بینی‌شده به پروژه‌ها اختصاص یابد و تعهدات اعلام‌شده به نتیجه برسد تا افتتاح پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، شرط اعتبارسنجی برای پرداخت این تسهیلات برداشته شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک، تسهیلات خود را در کمتر از سه روز دریافت کنند؛ مگر اینکه فرد با مشکلاتی مانند چک برگشتی یا سایر موانع بانکی مواجه باشد.

در ادامه، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، از مجموع حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد پذیرش بانکی، تسهیلات ۳ هزار و ۷۵۰ مورد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این آمار تفاوت چندانی با ارقام اعلام‌شده از سوی سایر مسئولان ندارد، افزود: عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، مجموعه قرارگاه‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید در افزایش آمار پرداخت تسهیلات بسیار مؤثر است.

طاهرخانی تأکید کرد: برای افزایش میزان پرداخت تسهیلات، لازم است دستگاه‌های مسئول هماهنگی و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و متقاضیان نیز برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کنند.