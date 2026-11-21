باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات اروپایی گفته است که هزینه زیادی برای جنگ اوکراین می‌پردازند و در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه می‌توانند این منابع را در داخل کشور‌های خود هزینه کنند.

زلنسکی در جمع خبرنگاران این نکته را اعلام کرد که ترامپ روز پنجشنبه در نشست متحدان اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در برلین، به‌صورت تلفنی شرکت کرده است. به گفته زلنسکی، اظهارات ترامپ تهدیدآمیز به نظر نمی‌رسید.

«ائتلاف مشتاقان» ائتلافی از کشور‌های حامی اوکراین است که با هدف هماهنگی حمایت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی از این کشور شکل گرفته است.

این ائتلاف روز پنجشنبه به میزبانی فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و با مشارکت بیش از ۳۰ رئیس دولت و کشور، از جمله ولودیمیر زلنسکی، و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو تشکیل جلسه داد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا در مذاکرات نیز در این نشست حضور داشتند.

از طرف دیگر، ترامپ هم که در حال بازگشت از چین بود و ساعاتی قبل به صورت حضوری با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرده بود، به صورت تلفنی در این نشست شرکت کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در این دیدار تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین از راه دیپلماسی به‌روشنی بیان کرده است.

منبع: رویترز