باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش امارات به مصاف فولام رفت که در نهایت شگفتی با نتیجه ۱ - ۱ متوقف شد.

برخلاف انتظارات رودریگو مونیز در دقیقه ۱۶ گل نخست را به ثمر رساند تا فولام در خانه من سیتی پیش بیفتد.

در نیمه اول سیتیزن‌ها به گل نرسیدند، اما با آغاز نیمه دوم موج حملات آن‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و در دقیقه ۵۷ الیوت اندرسون گل تساوی بخش را زد.

در ادامه هرچه شاگردان انزو مارسکا تلاش کردند، نتوانستند بار دیگر دروازه فولام را باز کنند تا بازی با تساوی به پایان رسید.

سیتیزن‌ها با کسب این تساوی تلخ خانگی ۲۲ امتیازی شدند و در رده سوم ایستادند.

فولام نیز با ۱۱ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.