باشگاه خبرنگاران جوان -هادی روشن با اشاره به اجرای مصوبات قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان گفت: در راستای مدیریت مصرف گاز و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و اماکن صنفی مورد پایش قرار گرفته و در پی عدم رعایت ضوابط مدیریت مصرف، گاز ۶۴ مجموعه قطع شده است.

جانشین استاندار در قرارگاه انرژی با تشریح جزئیات این اقدامات افزود: گاز ۳ مدرسه، ۳ بانک، ۳ بخشداری، ۲ اداره جهاد کشاورزی، ۲ اداره دامپزشکی، ۲ اداره آب، یک اداره آموزش و پرورش، یک اداره صنعت معدن تجاره و ۴۶ واحد تجاری قطع شده است.

هادی روشن همچنین با تأکید بر تداوم نظارت‌ها تصریح کرد: بازرسی و پایش رعایت مصوبات مدیریت مصرف، به‌صورت سرزده و مستمر توسط تیم پایش قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان با همکاری شرکت گاز ادامه خواهد یافت تا زمینه اجرای مطلوب‌تر مصوبات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی فراهم شود.