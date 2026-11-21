باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر همسر حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت محترم آستان قدس رضوی از پیشگاه خداوند رحمان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت مادر همسر بزرگوارتان را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از پیشگاه خداوند رحمان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران