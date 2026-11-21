باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ جلسه امروز شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کرمان با محوریت ناترازی گاز وتاثیر آن برفضای کسب وکار بود.

بخض خصوصی استان دراین نشست بر اجرای طرح هایی، چون کارور درحوزه بهینه سازی گاز تاکید داشت ومدیران دولتی نیز به دنبال راهی برای کمترین قطعی گاز درایام زمستان دارای نظریه‌های متفاوتی بودند.

از اصطلاح گوش پیچاندن دادستان برای فهم بهتردستورات تا تاکیدی بودن دستور صرفه جویی در مصرف توسط معاون عمرانی استاندار ونیزپافشاری طالبی برمدیریت گاز در صنایع برای جلوگیری از آسیب به تولیدات مهم فولادی و لاستیک استان به سبب ناترازی گاز، بخشی از این نطریات بودند.

اما علی اصغر ذاکری هرندی با اشاره به اینکه ۱۲ استان کشور دچار کمبود گاز هستند گفت: در استان کرمان شهرستان‌های شرقی و قسمتی از شهرستان کرمان درگیر افت فشارگاز هستند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه قرارگاه ناترازی گاز استان در روز‌های چهارشنبه، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی امسال دمای ۹ درجه زیر صفر را هم در استان داریم که بی سابقه است درنتیجه از امروز برای بحران کمبود احتمالی باید فکر اساسی کرد.

وی بیان کرد: از یک ماه قبل نانوایی‌های جبال بارز وماهان سوخت دوم دارند و در برخی مراکز ونانوایی‌ها نیز به شکل آزمایشی سوخت جایگزین لحاظ شده از طرف دیگر با کمک شرکت نفت استان سوخت نفت سفید در مخازن تامین شده وتن‌ها مشکل ما توزیع سیلندر گاز است.

ذاکری با اشاره به اینکه هدف ما تقسیم ناترازی در کل استان است واین نباشد بخشی از شرق استان دچار قطعی باشد، افزود:ازمجموع ۶۶۸۶ ویلای تفریحی استان ۲۸۰۰ تا قطع گاز شده‌اند و بقیه هم تا جلسه سوم قرارگاه قطع می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: مراکز تجاری مانند رستوران وکافی شاپ‌های روباز گازشان قطع می‌شود و چون قسمتی از ناترازی در ماه رمضان است باید توسط ائمه جمعه و مردم برنامه ریزی شود.

در عمل ضعیف کار کردیم

بخشی دادستان کرمان در این نشست هم با اشاره به فهم مطالب به شکل تشویقی وتنبیهی، اظهار کرد: ما در اجرا مشکل داریم، شناسایی نانوایی‌های دارای اولویت یاجایگزین سوخت دوم همه این بحث‌ها نحوه اجرایشان درعمل، آن گونه که باید رخ نمی‌دهد.

همتی نماینده زرند نیز دراین جلسه گفت: گاز درکشور ما میعانات گازی است و فشار گاز اگرکم شود گاز مایع شده و دوباره قابل تولید نیست ومتاسفانه چندسال در فشار افزایی غفلت شده است.

وی با اشاره به تولید ۷۰ درصدی گاز در پارس جنوبی، افزود: از اشکالات کار ما سیاست گذاری در مصارف خانگی است و درحالی که ما افتخار می‌کنیم ۹۷ درصد گرمای خانه هایمان گاز ولی روسیه با تولید بالای گازتن‌ها ۷۰ درصد گرمای خانگی مردم کشورش گاز است.

گاز وارداتی مصرف کنیم ، گازوئیل صادر

نماینده مردم زرند در مجلس بیان کرد: ۷۲ درصد نیروگاه‌های کشور گازی هستند که باید تنوع سبد سوخت نیروگاهی را بیشتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۳۰ میلیون مترمکعب ازگاز ما باجنگ ازبین رفت که امیدواریم برگردد، افزود: در صنایعی که ممکن است باید مازوت و گازوییل را جایگزین گازکنیم درگاز خانگی هم اگر مردم ۲۰ درصد مصرف شان را کاهش دهند به مرحله بحرانی گاز که وصل کردن آن چندماه زمان می‌برد نخواهیم رسید.

وی بیان کرد: دمای ادارات و وزارتخانه ۱۸ درجه ومدارس ۲۰ درجه باید رعایت شود و اگر امسال با کاهش ۲۰ درصدی مصرف شان دولت را در مدیریت گاز کمک کنند از این شرلیط رد می‌شویم.

همتی به واردات ۱۵۰ میلیون مترمکعب واردات گاز از روسیه اشاره کرد وگفت: بهترین استراتژی ما فعلا مصرف گاز وارداتی وصادرات تولیدات میعانات گازی مانند گازوئیل وبنزین باید باشد.

در این نشست ابراهیمی مدیر بهینه سازی مصرف گاز استان نیز با اشاره به اینکه هوشمندسازی موتورخانه‌ها کمک بزرگی به کاهش مصرف گاز می‌کند گفت: در کل کشور ۲۸۰۰ موتورخانه مصرف شان بهینه شده که ۳۰ درصد این بهینه سازی در استان کرمان انجام شده است.

وی از نصب ۳ هزار بخاری با مصرف بهینه در استان خبرداد و افزود: بیش ترازی مهم‌تر از ناترازی است یعنی مصرف بیشتر به سمت گاز رفته به عبارتی ۷۰ درصد سوخت کشور اکنون گاز است.

حسینی نژاد رییس صمت شمال کرمان نیز در این نشست با اشاره به بحث تخصیص سوخت جایگزین در استان گفت: ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای واحد‌های صنعتی استان نیاز داریم که ۱۳۰ میلیون لیتر تخصیص داده شده به استان و اکنون ۵۶ میلیون لیتر ذخیره سازی شده است.

وی گفت: ۷۰ میلیون لیترسوخت جایگزین باقی مانده که امیدواریم زودتر ازیک ماه آینده وارد استان شود ک به کمبود نخوریم.

حسینی نژاد درحال حاضر نیاز شرق استان به ۱۰۰ هزار سیلندر گاز را بحران پیش رو دانست و بیان کرد: باید تمام شرکت های توزیع سیلندر گاز درشرق استان فعال باشند.