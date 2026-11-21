باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران در مورد سفر هیات قطری به ایران، اظهار داشت: سفر هیئت قطری به تهران چیز عجیبی نیست واسطه‌های موجود بین ایران و امریکا مرتب در حال رفت و آمد هستند و در دیدارها، ایده‌ها و پیشنهادات را منتقل می‌کنند.

وی افزود: موضع ما روشن است تا وقتی خواسته‌های ایران اجرا نشود بحث تنگه هرمز و بازگشایی ان موضوعیت ندارد. در عین حال همواره اعلام کردیم که آماده گفت‌و‌گو‌ها هستیم همانطور که اماده دفاع از خود هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ایران و عمان همواره روابط بسیار نزدیکی دارند و مبتنی بر احترام متقابل بوده است. همواره سیاست خارجیعمان به عنوان کشور تاثیرگذار و به عنوان کشوری که به دنبال تنش زدایی است را تحسین کردیم و همکاری نزدیکی با عمان داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: مشورت‌های سیاسی ما مستمر ادامه داشته و اخرین دور مشورت‌های ما همین چهار روز پیش بود که دیدار خوبی با سلطان عمان و همچنین همتای عمانی خودم داشتم. ما به این همکاری‌ها ادامه خواهیم داد و منطقه ما در شرایط بسیار حساسی به سر می‌برد. لازم است گفت‌و‌گو‌های ما از نزدیک ادامه داشته باشد. روابط ایران و عمان در مسیر خوبی قرار دارد.

عراقچی، در مورد حرکت نفتکش‌های ایران برای شکستن محاصره گفت: محاصره ایران کاملا غیرقانونی است و گمانه زنی و شایعه زیاد است.

وی در ادامه افزود: باید فرصت دهیم به گفت‌و‌گو‌هایی که در منطقه وجود دارد فرصت دهیم و همین طور که واسطه‌ها دارند ادامه پیدا کند. امیدوارم رفع محاصره از یک مسیر عقلایی صورت بگیرد.

منبع: مهر