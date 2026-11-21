باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به شکست آمریکا در دو تجربه نظامی علیه ایران، از واشنگتن خواست به جای تکرار گزینه نظامی، مسیر دیپلماسی را انتخاب کند.

وی که با المیادین گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی می‌داند و در برابر آن، هر اقدامی را که برای مقابله و شکستن این محاصره ضروری تشخیص دهد، انجام خواهد داد.

غریب آبادی با اشاره به دو بار توسل آمریکا به گزینه نظامی علیه ایران گفت: واشنگتن در هر دو مورد شکست سنگینی متحمل شده است و اگر به دنبال تجربه شکستی بزرگ‌تر است، می‌تواند بار دیگر گزینه نظامی را امتحان کند.

وی تأکید کرد اگر آمریکا از عقلانیت برخوردار باشد، باید گزینه نظامی را کنار بگذارد و به جای آن، مسیر دیپلماسی با ایران را در پیش بگیرد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به تداوم ارتباطات و تبادل پیام‌ها میان طرفین تصریح کرد: تهران همچنان به ارتباطات و تبادل پیام ادامه می‌دهد، اما صرفا به دیپلماسی متکی نیست و برای مواجهه با تمامی سناریو‌ها آمادگی دارد.

منبع: ایسنا