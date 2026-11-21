باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در حساس‌ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر کشور، از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

وحید امیری در دقیقه ۱۲ و امید حامدی‌فر در دقیقه ۳۸ برای فولاد و عارف حاجی‌عیدی در دقایق ۱۸ و ۳۳ برای سپاهان گلزنی کردند.

بازی از همان دقیقه نخست با ریتم و هیجان بالایی آغاز شد و دو تیم با رویکردی هجومی موقعیت‌های متعددی را روی دروازه هم خلق کردند. به ثمر رسیدن ۴ گل در نیمه نخست نشانگر بازی تماشایی و جذاب دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست بود و شاگردان مطهری و نویدکیا هیچ‌کدام پا پس نکشیدند.

در نیمه دوم، سپاهانی‌ها در دقیقه ۶۶ تا مرز ۱۰ نفره شدن هم پیش رفتند. حرکت خشن آرش رضاوند در ابتدا با تشخیص مهدوی با کارت زرد روبه‌رو شد و بلافاصله داور کارت قرمز را به هافبک سپاهان نشان داد، اما پس از بررسی VAR مهدوی نظرش را برگرداند و کارت زرد دوم رضاوند را رد کرد و فقط یک خطا نصیب فولادی‌ها شد.

داوری این دیدار برعهده رضا مهدوی بود که امید حامدی‌فر، فرشاد احمدزاده ابوالفضل رزاق‌پور از فولاد و آرش رضاوند، احسان حاجی‌صفی و آریا یوسفی از سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد.

سپاهان که تا پیش از برگزاری این هفته با ۲۶ امتیاز صدرنشین شده بود و پس از پیروزی پرگل روز گذشته پرسپولیس مقابل صدر جدول را از دست داده بود، با دشت یک امتیاز از اهواز ۲۷ امتیازی شد و بار دیگر به صدر بازگشت. فولاد هم ۲۴ امتیازی شد و در رتبه سوم قرار گرفت.

این نتیجه بیشتر به نفع پرسپولیس بود و توقف سپاهان در این بازی باعث شد تا با فاصله‌ای یک امتیازی در تعقیب این تیم اصفهانی قرار بگیرد.