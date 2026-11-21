باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره نفوذ سایبری به پایگاه داده‌های اطلاعاتی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که این اتفاق «خوب نیست».

ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «من از این اتفاق خوشم نمی‌آید، اما شاید چیز‌هایی را بفهمیم که در غیر این صورت هرگز نمی‌دانستیم. چون ما ماجرای فریب اوکراین را داشتیم. شاید درباره آن چیز‌هایی را بفهمیم. شاید درباره تمام تقلب‌های انتخاباتی که رخ داد، چیز‌هایی بفهمیم».

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت ترجیح می‌دهد اتفاقات را از جنبه مثبت نگاه کند.

اشاره ترامپ به تماس تلفنی او در سال ۲۰۱۹ با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین است؛ تماسی که در آن ترامپ از رئیس‌جمهور اوکراین خواسته بود درباره جو بایدن و پسرش اطلاعاتی را منتشر کند. این تماس بعدا افشا شد و جنجالی که برانگیخت در نهایت به نخستین استیضاح او در مجلس نمایندگان آمریکا منجر شد. ترامپ این پرونده را «فریب اوکراین» می‌خواند و اکنون نیز در اشاره به نفوذ سایبری به اف‌بی‌آی، احتمال افشای اطلاعات درباره این پرونده را مطرح کرده است.

خبرگزاری سی‌ان‌ان می‌گوید اف‌بی‌آی احتمالا هدف حملات سایبری قرار گرفته است. این نفوذ مربوط به مرکز ملی اطلاعات جرائم است؛ پایگاه اطلاعاتی سراسری اف‌بی‌آی که پلیس و نهاد‌های امنیتی آمریکا برای بررسی سوابق کیفری، حکم‌های بازداشت، افراد مفقود، خودرو‌های سرقتی و اطلاعات مرتبط با پرونده‌های قضایی از آن استفاده می‌کنند. گزارش‌ها می‌گویند اف‌بی‌آی در حال بررسی نفوذ احتمالی به این سامانه است، اما هنوز مشخص نیست چه اطلاعاتی لو رفته یا سرقت شده و چه کسی پشت این نفوذ بوده است.

منبع: بریکینگ نیوز