باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه روز شنبه در استانبول با هیئتی ارشد از جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش دیدار کرد.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که در این دیدار، حملات فزاینده رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری اشغالی، تعرض‌ها به مسجدالاقصی و نقض آتش‌بس از جمله عملیات نظامی اخیر ارتش اسرائیل در آن سوی خط موسوم به زرد بررسی شد.

دو طرف همچنین درباره خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست، اقدامات با هدف کوچ اجباری فلسطینیان و راهکار‌های اجرای آتش‌بس غزه و احیای طرح صلح که در پی نقض‌های اسرائیل با اختلال مواجه شده است، گفت‌و‌گو کردند.

وخامت شرایط انسانی در نوار غزه هم‌زمان با شدت گرفتن سرمای زمستان نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود. کالین در این نشست بار دیگر حمایت ترکیه از فلسطین و مردم فلسطین را مورد تأکید قرار داد.

تلاش‌های مستمر ترکیه با همکاری دیگر میانجی‌ها و شرکای بین‌المللی برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه نیز در این دیدار بررسی شد.

منبع: خبرگزاری آناتولی