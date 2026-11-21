باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن صفایی‌فرد، رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما به واکاوی نقش رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی پرداخت و گفت: برای کتابخوان‌تر کردن مردم باید کار‌های متمرکز و ویژه‌ای طراحی شود.

صفایی‌فرد ادامه داد: ما در مرکز موسیقی صداوسیما مدت‌ها به دنبال آن هستیم تا بتوانیم ترانه اقتباس از کتاب را شکل بدهیم. حتی در سال گذشته بر اساس کتابی که رهبر شهید بر آن تقریظ نوشته بودند، ما موسیقی اقتباس از کتاب تحت عنوان «سرود قیام» را ساختیم.

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما افزود: «سرود قیام» اقتباسی از زندگی‌نامه داستانی امام خمینی (ره) به قلم هادی حکیمیان بود. هرچند نمی‌دانم سرود‌های اقتباسی، سینمای اقتباسی و سریال‌های اقتباسی چقدر می‌تواند مردم را به کتابخوانی نزدیک کند.

وی خاطرنشان کرد: واضح است که کتاب معدن آگاهی عمیق است، که ما به عنوان تولیدکننده محصول رسانه‌ای به آن بی‌نهایت محتاجیم. با این حال، ترویج کتابخوانی و کتابخوان‌تر کردن مردم کار تخصصی و ویژه‌ای است، که باید انجام شود.