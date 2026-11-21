باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در چند محور شمالی کشور روان است و سایر محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج، حدفاصل شهرک مدرس تا استاندارد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل حسین‌آباد تا امامزاده طاهر، آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده احمدآباد مستوفی و محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی نیز گفت: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محورهای چالوس، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده در حال حاضر مسدود هستند.