باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نور با اشاره به مقوله توانمندسازی مددجویان در ۲ سال اخیر افزود: با ایجاد ۱۳۰ هزار اشتغال، ۶۵ درصد بیشتر از کل تاریخ بهزیستی است.

وی با اشاره به تأسیس سازمان بهزیستی به عنوان مولود انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹، افزود: این سازمان ۱۳ تیپ خدمت را صرفاً به معلولین ارائه می‌دهد و به ۵۵ هزار کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست انواع خدمات را ارائه می‌کند. همچنین خدمات این سازمان شامل چندقلوها، زنان بدسرپرست و معلولان می‌شود؛ اما بهزیستی فراتر از این موارد به همه جامعه خدمت ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به اقدامات پیشگیرانه این سازمان اشاره کرد و گفت: از غربالگری کودکان در بدو تولد و غربالگری چشم که ۶۴ میلیون بار توسط بهزیستی انجام شده، توانسته‌ایم تنبلی چشم را ۱.۵ درصد کاهش دهیم، در حالی که نرخ کاهش تنبلی چشم در جهان ۴ درصد است. همچنین ۵۵۰ هزار فرد از نابینایی و کم‌بینایی نجات یافته‌اند.

حسینی با تأکید بر ضرورت روایت جمهوری اسلامی و امیرکبیرسازی، اهداف بلند سازمان را در قالب «مربع طلایی» شامل فرصت‌سازی و توانمندسازی، خانواده‌محوری و پیشگیری عنوان کرد و افزود: نباید صرفاً با یارانه‌گیری پیش برویم. در این دولت ۱۳۰ هزار نفر به یارانه‌بگیران اضافه شدند.

رئیس سازمان بهزیستی در خصوص مشکل ضامن تسهیلات گیرندگان نیز اظهار کرد: در این زمینه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را داریم. همچنین ۲۵ هزار معلول و مددجو در طی دو سال گذشته با افزایش وام بلاعوض از ۱۰۰ تا ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان صاحب مسکن شدند.