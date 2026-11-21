باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور به رهبر معظم انقلاب اسلامی شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام و تحیات وافره
درگذشت مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی حضرتعالی و از مبارزان دوران نهضت اسلامی، موجب تأثر و تأسف شد.
آن مرحوم که در دوران مبارزات علیه رژیم ستمشاهی، رنج بازداشت و شکنجه را تحمل کرده بود، از همراهان نهضت اسلامی به شمار میرفت و یاد و خاطره مجاهدتهای ایشان ماندگار خواهد بود.
اینجانب این مصیبت را به محضر حضرتعالی، اخوان مکرم، خانواده معزز امام شهید، خاندان محترم خجسته باقرزاده و عموم بازماندگان تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای حضرتعالی، دوام عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون در هدایت و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور