باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، عصر امروز، شنبه ۳۰ آبان ماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت حفظ شتاب تحولات در نظام تعلیم و تربیت، دستاوردهای دو سال گذشته آموزش‌وپرورش را نتیجه تلاش و همت مدیران، معاونان و مجموعه کارکنان این وزارتخانه دانست و بر ضرورت تداوم این مسیر با انگیزه، خلاقیت و برنامه‌ریزی منسجم تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به تحولات و دستاوردهای آموزش‌وپرورش در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: در دو سال گذشته، آموزش‌وپرورش با همت و تلاش مجموعه همکاران از بالندگی، برنامه‌های مؤثر و نقشه راه مشخصی برخوردار شده و اتفاقات ارزشمندی در بخش‌های مختلف رقم خورده است؛ دستاوردهایی که به‌روشنی در حوزه توسعه عدالت آموزشی، بهبود فرایندهای اداری، ارتقای کیفیت آموزشی، برگزاری موفق امتحانات، توسعه پوشش تحصیلی، فعالیت‌های پرورشی، هنرستان‌ها، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و موفقیت‌های علمی، قرآنی و فرهنگی قابل مشاهده است.

ضرورت طراحی الگوی جدید برای گام سوم نهضت توسعه عدالت آموزشی

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باید با جدیت دنبال شود. برای ورود به گام سوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، لازم است اهداف، الگوهای اجرایی و شیوه‌های تأمین منابع با رویکردی متفاوت طراحی شود؛ چراکه ظرفیت‌های گذشته به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مرحله جدید نخواهد بود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی، خواستار تدوین الگوی مشخص گام سوم این نهضت و پیگیری مستمر پروژه‌ها شد.

استقرار الگوی مدرسه تراز؛ مبنای مشترک وزارتخانه و مدیران مدارس

کاظمی همچنین بر ضرورت استقرار سامانه الگوی مدرسه تراز تأکید کرد و گفت: این الگو باید به‌عنوان پیمان مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس مورد توجه قرار گیرد و مبنای اصلی برنامه‌ریزی و فعالیت در مدارس باشد.

وی خواستار تسریع در تکمیل و راه‌اندازی این سامانه شد و تأکید کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات مدارس باید در چارچوب این الگو و با انسجام و هماهنگی دنبال شود.

تمرکز بر مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی و متوسطه

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با اشاره به برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی، اجرای طرح مدرسه توانا، طرح حامی، شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را از برنامه‌های محوری این حوزه برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها، خواستار گزارش‌دهی هفتگی و ارزیابی میزان پیشرفت آن‌ها شد.

کاظمی در حوزه آموزش متوسطه نیز بر توسعه هنرستان‌ها، گسترش هنرستان‌های وابسته، تقویت اجتماعات یادگیری، تحقق هدف «هر دانش‌آموز، یک مهارت» و تداوم برنامه ارتقای معدل دانش‌آموزان تأکید کرد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه را ارزشمند دانست.

ورزش دانش‌آموزی باید با رویکرد همگانی دنبال شود/تدوین بسته جامع برای تقویت فعالیت‌های پرورشی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، به ضرورت حفظ تمرکز این معاونت بر ورزش همگانی دانش‌آموزان اشاره کرد و طرح پهلوان سعید طوغانی، المپیادهای درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای را از برنامه‌های ارزشمند این حوزه دانست و بر ضرورت توجه به سواد حرکتی دانش‌آموزان، سلامت جسمانی و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی تأکید کرد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت پویایی و تحرک در حوزه پرورشی، خواستار تدوین بسته‌ای جامع با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما و تشکل‌های دانش‌آموزی شد.

وی همچنین بر توجه به مأموریت‌های آموزش عمومی قرآن و سایر بخش‌های فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و خواستار تداوم برنامه‌های اثرگذار و ماندگار در این حوزه‌ها شد.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت ساختار انجمن اولیا و مربیان، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، توجه به بازنشستگان فرهنگی و توسعه ظرفیت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد.

تأکید بر تقویت برنامه‌های المپیادهای علمی دانش‌آموزی

کاظمی با اشاره به برنامه‌های حوزه المپیادهای علمی، خواستار تعیین شاخص‌های کمی و هدف‌گذاری مشخص برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان شد و بر توسعه برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی خانه‌های المپیاد در استان‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: در برنامه‌های تحولی نباید عقب‌گرد داشته باشیم و لازم است هر بخش با شاخص‌های روشن، میزان پیشرفت خود را ارزیابی کند.

دانشگاه فرهنگیان نیازمند برنامه‌های تحولی روشن است

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان در تحول نظام تعلیم و تربیت، خواستار ارائه برنامه‌های عملیاتی از سوی مسئولان این دانشگاه شد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از دانشگاه فرهنگیان، ارائه برنامه‌های تحولی و قابل ارزیابی است و باید مشخص شود که این دانشگاه برای ارتقای کیفیت تربیت معلم و تحول در فعالیت‌های آموزشی و علمی خود چه اقداماتی را در دستور کار دارد.

اصلاح ساختار وزارتخانه با مشارکت همه بخش‌ها دنبال شود

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش را از سیاست‌های مهم این وزارتخانه دانست و خواستار مشارکت همه معاونت‌ها و سازمان‌ها در طراحی و اجرای ساختار جدید شد.

وی اظهار کرد: اصلاح ساختار باید با تصمیم‌گیری دقیق و همراهی مجموعه وزارتخانه دنبال شود تا زمینه تقویت و پویایی نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید ویژه بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی معلمان، گفت: موضوع معیشت معلمان نباید حتی برای یک لحظه از دستور کار مسئولان خارج شود.

اصلاح نظام سنجش و پذیرش و اجرای برنامه هفتم پیشرفت با جدیت دنبال شود

کاظمی همچنین اصلاح نظام سنجش و پذیرش را از موضوعات مهم و حساس حوزه سیاست‌گذاری آموزشی دانست و بر ضرورت بررسی کارشناسی و پیگیری آن با توجه به تعدد دیدگاه‌ها و حساسیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی از مسئولان مربوط خواست اجرای برنامه هفتم پیشرفت و نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را با جدیت دنبال کنند و این موضوعات را از اولویت‌های کاری خود خارج نکنند.

تعیین تکلیف طرح شاد و توسعه پوشش پیش‌دبستانی

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، خواستار تعیین تکلیف نهایی برنامه‌های مرتبط با شبکه آموزشی شاد شد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی و ایجاد ساختار جدید این مجموعه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت آن برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین توسعه پوشش دوره پیش‌دبستانی را از اولویت‌های مهم آموزش‌وپرورش دانست و خواستار ارائه گزارش دقیق درباره وضعیت پوشش و برگزاری جلسه ویژه برای بررسی موانع احتمالی شد.

تحول در برنامه درسی، ریل اصلی تحول آموزش‌وپرورش است

کاظمی با تأکید بر اهمیت برنامه درسی ملی، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت ما و ریل اصلی تحول در آموزش‌وپرورش، تحول در برنامه درسی است.

وی همچنین اصلاح ساختار نظام آموزشی و تحول در الگوی حکمرانی آموزش‌وپرورش را دو موضوع اساسی و نیازمند پیگیری جدی دانست.

تحول در حکمرانی؛ راهکار اساسی رفع ناکامی‌های آموزش‌وپرورش

کاظمی، تحول در حکمرانی را ریشه اصلی موفقیت نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: بسیاری از ناکامی‌های آموزش‌وپرورش به الگوی حکمرانی موجود بازمی‌گردد؛ الگویی که در آن سیاست‌گذاری متمرکز، اجرا و ساختارهای غیرمنعطف، امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های نظام آموزشی را محدود کرده است.

وی خواستار تشکیل تیمی تخصصی برای طراحی الگوی جدید حکمرانی آموزش‌وپرورش در حوزه‌های نیروی انسانی، پرداخت‌ها، برنامه‌ریزی آموزشی، فضا و تجهیزات، منابع و برنامه‌های درسی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت استمرار نوآوری، خلاقیت، تحرک و پویایی در تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، تصریح کرد: انتظار من این است که جریان نوآوری و تحول در همه بخش‌های آموزش‌وپرورش زنده و پویا باقی بماند و همه مدیران با انگیزه و مسئولیت‌پذیری، اجرای برنامه‌های تحولی را تا دستیابی به نتایج ملموس دنبال کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش