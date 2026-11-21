\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc \u0632\u0627\u0631\u0686\u06cc\u060c \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u0628\u0642 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u0645\u0646\u060c \u0646\u06cc\u062c\u0631\u06cc\u0647 \u0648 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0628\u0648\u06a9\u0648 \u062d\u0631\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u062c\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0641\u06cc\u0631\u06cc \u0639\u0645\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n