باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نصیری، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریت سهام عدالت، صیانت از حقوق سهامداران و بهره‌گیری از ظرفیت این سرمایه عظیم برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

نصیری با اشاره به جایگاه سهام عدالت در اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز ارزش سرمایه سهام عدالت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ همت برآورد می‌شود و سود سالانه آن حدود ۱۵۰ همت است؛ در حالی که معتقدیم با مدیریت درست و افزایش بهره‌وری، ظرفیت دستیابی به سود سالانه ۳۵۰ همت نیز وجود دارد.

وی افزود: نگاه ما به سهام عدالت صرفاً پرداخت مبالغی به‌عنوان سود سالانه نیست، بلکه هدف اصلی باید مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، ایجاد درآمد پایدار و استفاده از این سرمایه برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی باشد.

نصیری با انتقاد از برخی رویه‌های گذشته در مدیریت منابع مالی سهام عدالت گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۷۰ همت از منابع مربوط به سود سهام عدالت، از جمله سود سهامداران متوفی و افرادی که حساب‌های بانکی آنان مسدود بوده، از سال‌های گذشته در حساب‌ها رسوب کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این منابع به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بازمی‌گردد، تصریح کرد: باید مشخص شود این مبالغ در طول سال‌های گذشته چه میزان سود ایجاد کرده و درآمد حاصل از آن به کجا اختصاص یافته است؛ چراکه ارزش ۷۰ همت در سال‌های گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط اقتصادی امروز تفاوت قابل‌توجهی دارد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اجرای برخی تصمیمات در حوزه سهام عدالت گفت: در مقطعی دستورالعمل اجرایی جدیدی مطرح شد که به اعتقاد ما می‌توانست ساختار شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و حقوق سهامداران را با چالش جدی مواجه کند.

نصیری با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت‌های تعاونی گفت: برگزاری انتخابات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت با روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی حجم گسترده سهامداران نیست و باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای مشارکت بیشتر مردم استفاده شود.

وی افزود: در همین راستا طراحی یک سامانه و پلتفرم الکترونیکی برای برگزاری انتخابات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در دست پیگیری است تا سهامداران بتوانند با سهولت بیشتری در تعیین اعضای هیئت‌مدیره و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های خود مشارکت کنند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که خراسان جنوبی به‌عنوان استان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شود و پس از ارزیابی نتایج، زمینه اجرای آن در سطح کشور فراهم شود.

منبع: اتاق تعاون ایران