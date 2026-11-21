معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور :

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور :

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدفاضل موسوی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: دولت برای ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق به حساب آنان، گام جدی برداشته و در مرحله نخست، اطلاعات و مشخصات این نیرو‌ها در حال ثبت و بررسی است و قرار است در روز‌های آینده، حقوق این افراد به‌صورت مستقیم به حساب خودشان واریز شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی کامل نیرو‌های شرکتی بیان کرد: مجلس معتقد است باید وضعیت این نیرو‌ها به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که شرکت‌های واسطه حذف شوند؛ ما نیز اعلام کرده‌ایم در صورت تصویب قانون در این زمینه، دولت همراهی خواهد کرد.

موسوی ادامه داد: دولت از نظر قانونی برای اجرای کامل این موضوع محدودیت‌هایی دارد و نیازمند مصوبه قانونی مجلس است؛ بنابراین منتظریم مجلس در این زمینه قانون‌گذاری کند تا بتوان اقدامات اساسی‌تری انجام داد.

وی با بیان اینکه اقدام فعلی نخستین گام برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی است، یادآور شد: اگر مجلس در این زمینه پیش‌قدم شود، دولت استقبال می‌کند و در غیر این صورت نیز با توجه به دستور رئیس‌جمهور، در این مرحله و مراحل بعدی برای حل مشکل این نیرو‌ها کمک جدی خواهیم کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان پرداخت حقوق این نیرو‌ها نیز گفت: قرار بود حقوق نیرو‌های شرکتی همزمان با کارکنان رسمی پرداخت شود، اما در این زمینه با مشکلاتی در هماهنگی با بانک‌ها مواجه شدیم و در حال پیگیری موضوع با خزانه هستیم تا حقوق افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، به طور مستقیم به حساب خودشان واریز شود.

موسوی با اشاره به اختلاف آمار نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: پیش از این تعداد این نیرو‌ها حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، اما تاکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تعیین تکلیف سایر نیرو‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیرو‌هایی که پیش‌تر آمار آنها اعلام شده بود، به هر دلیلی تاکنون در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند و تلاش می‌کنیم با هماهنگی خزانه، پرداخت حقوق ثبت‌نام‌کنندگان را به سرانجام برسانیم.