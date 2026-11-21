باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات اظهار کرد: امروز که کشور درگیر جنگ است، دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با شرایط موجود آرایش متفاوتی در حوزه خدمت‌رسانی به خود بگیرند و سطح تلاش، برنامه‌ریزی و تدبیر آنها با شرایط عادی قابل مقایسه نباشد.

او با بیان اینکه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار‌های اقتصادی قرار دارند، افزود: سیاست‌های دولت و مجلس باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این گروه‌ها در اولویت حمایت قرار گیرند و اجازه داده نشود فشار‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات بیشتری برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد کند.

اعتبار کالابرگ باید با واقعیت‌های اقتصادی جامعه متناسب شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اجرای طرح کالابرگ برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصریح کرد: اگرچه اختصاص کالابرگ اقدامی در راستای حمایت از خانوارهاست، اما با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم موجود، اعتبار فعلی آن پاسخگوی نیاز واقعی خانواده‌ها نیست و نمی‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی آنان را برطرف کند.

رضایی‌کوچی ادامه داد: در شرایط کنونی باید اعتبار کالابرگ متناسب با قیمت واقعی کالا‌های اساسی افزایش یابد و حمایت‌ها به‌گونه‌ای هدفمند شود که دهک‌های پایین درآمدی بیشترین بهره را از این سیاست ببرند.

او همچنین بر ضرورت بازنگری در نظام دهک‌بندی خانوار‌ها تأکید کرد و گفت: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم ارزیابی مجدد و دقیقی از وضعیت اقتصادی خانوار‌ها انجام دهد؛ چراکه ممکن است برخی خانواده‌ها با وجود قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر، در واقع از توان مالی محدودی برخوردار باشند و در مقابل، شرایط اقتصادی برخی خانوار‌ها نیز در گذر زمان تغییر کرده باشد.

افزود: دهک‌بندی‌ها باید به‌روز و متناسب با وضعیت واقعی درآمد و معیشت مردم باشد تا حمایت‌های دولتی به افرادی برسد که بیشترین نیاز را دارند.

تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی؛ راهکاری برای کاهش هزینه سفره مردم

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون عمران برای رفع موانع موجود در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون دنبال کرده‌ایم، تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی از بنادر و انتقال سریع آنها از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای به نقاط مختلف کشور است.

رضایی‌کوچی افزود: سازمان بنادر، شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و پایانه‌های مرزی از حوزه‌های مرتبط با مسئولیت کمیسیون عمران هستند و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم موضوع مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی کشور را به‌صورت تخصصی بررسی کنیم.

او با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون عمران در صحن مجلس گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، موانع موجود در مسیر تأمین و واردات کالا‌های اساسی، همچنین مشکلات مرتبط با صادرات، شناسایی و گزارش آن در صحن مجلس ارائه شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قرار است گزارش جامع‌تری نیز در این زمینه تهیه شود تا با شناسایی مقررات زائد، حذف موازی‌کاری‌ها و ایجاد مدیریت واحد در پایانه‌های مرزی، فرآیند ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

او خاطرنشان کرد: هرچه کالا‌های اساسی مدت بیشتری در انبار‌ها و پایانه‌ها متوقف بمانند، هزینه‌های بیشتری به زنجیره تأمین تحمیل می‌شود و در نهایت این هزینه‌ها می‌تواند خود را در قیمت تمام‌شده کالا و فشار بر مصرف‌کننده نشان دهد.

ضرورت پرهیز از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در مسائل اقتصادی

رضایی‌کوچی با تأکید بر اهمیت مدیریت فضای روانی جامعه در کنار تصمیمات اقتصادی گفت: مسئولان باید در بیان مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوعات حساسی مانند بنزین، نهایت دقت را داشته باشند و از طرح مطالب غیرکارشناسی و غیرتخصصی که موجب نگرانی و التهاب روانی مردم می‌شود، پرهیز کنند.

او با اشاره به حواشی ایجادشده درباره کارت‌های سوخت و صف‌های جایگاه‌ها افزود: موضوع بنزین از مسائل بسیار حساس و تخصصی کشور است و هرگونه اظهارنظر درباره آن باید بر پایه بررسی‌های فنی و کارشناسی باشد؛ چراکه گاهی یک اظهار نظر غیرحرفه‌ای می‌تواند فشار روانی قابل‌توجهی به جامعه وارد کند.

تأمین زمین برای خانه‌دار شدن جوانان؛ مطالبه‌ای در مسیر حمایت از خانواده‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: امروز تعداد زیادی از جوانان در آستانه ازدواج قرار دارند، اما فاقد مسکن هستند و باید برای رفع این دغدغه اساسی چاره‌اندیشی شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مسکن اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای تأمین زمین و حمایت از متقاضیان پیش‌بینی شده است.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: اعتقاد داریم کشور ظرفیت لازم را دارد که به خانواده‌های فاقد مسکن، به‌ویژه جوانان، زمین رایگان اختصاص دهد و انتظار داریم دولت این موضوع را به‌عنوان یکی از راهکار‌های حمایت از تشکیل خانواده و تأمین مسکن مورد توجه جدی قرار دهد.

منبع: دفتر نماینده مجلس در جهرم