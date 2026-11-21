باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس ۵ دیدار به صورت همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج با نتیجه پرگل ۴ - ۱ مغلوب لیدزیونایتد شد.

امانوئل امقا در دقیقه ۲۵ گل نخست آبی پوشان لندنی را زد تا هواداران در انتظار یک برد خانگی قرار گیرند، اما نوآه اوکافور ۳ دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه دومنیک کالورت لوین در دقیقه ۵۳ از روی نقطه پنالتی، نوآه اوکافور و برندن آرونسون در دقایق ۵۹ و ۱+۹۰ گل‌های لیدزیونایتد را زدند تا لیدزی‌ها شبی رویایی رو تجربه کنند.

چلسی با کسب شکست تلخ خانگی مقابل لیدز ۱۶ امتیازی و در رده هشتم باقی ماند.

لیدز نیز ۱۷ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد.

در دیگر دیدار مهم تاتنهام در خانه با ۲ گل لوکا ویلیامز و دومینیک سولانکه ایپسویچ تاون را بدرقه کرد.

تاتنهام با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

استون ویلا ۰ - ۰ ساندرلند

بورنموث ۲ - ۰ ناتینگهام فارست

کاونتری سیتی ۳ - ۲ کریستال پالاس