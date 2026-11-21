باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس ۵ دیدار به صورت همزمان برگزار شد که در مهمترین دیدار چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج با نتیجه پرگل ۴ - ۱ مغلوب لیدزیونایتد شد.
امانوئل امقا در دقیقه ۲۵ گل نخست آبی پوشان لندنی را زد تا هواداران در انتظار یک برد خانگی قرار گیرند، اما نوآه اوکافور ۳ دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند.
در ادامه دومنیک کالورت لوین در دقیقه ۵۳ از روی نقطه پنالتی، نوآه اوکافور و برندن آرونسون در دقایق ۵۹ و ۱+۹۰ گلهای لیدزیونایتد را زدند تا لیدزیها شبی رویایی رو تجربه کنند.
چلسی با کسب شکست تلخ خانگی مقابل لیدز ۱۶ امتیازی و در رده هشتم باقی ماند.
لیدز نیز ۱۷ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد.
در دیگر دیدار مهم تاتنهام در خانه با ۲ گل لوکا ویلیامز و دومینیک سولانکه ایپسویچ تاون را بدرقه کرد.
تاتنهام با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
استون ویلا ۰ - ۰ ساندرلند
بورنموث ۲ - ۰ ناتینگهام فارست
کاونتری سیتی ۳ - ۲ کریستال پالاس