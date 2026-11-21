باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در ۲۶۶مین شب از تجمعات مردمی ملت مبعوث در میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با استناد به آیات قرآن کریم و به‌ویژه آیه ۲۰۷ سوره بقره و شأن نزول واقعه لیل‌المبیت و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در خوابیدن در بستر پیامبر اکرم، اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه می‌فرماید برخی از انسان‌ها جان خود را برای خشنودی پروردگار می‌فروشند که تجلی کامل و اکمل این ایثار و جان‌فشانی در طول ۴۷ سال گذشته، بسیجیان عزیز و مدافعان امنیت و وطن بوده‌اند.

وی گفت: امروز نیروهای مسلح و آحاد ملت با همین تفکر، مایه دلگرمی رزمندگان و مسئولان هستند و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی صرفاً یک عنوان نیست، بلکه یک مکتب، مرام و تفکر اصیل برخاسته از نهضت عاشورا است، افزود: امروز ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، مرزبانان، سربازان گمنام امام زمان و آحاد مردمی که در این خیابان‌ها با حضور خود چشم طمع دشمنان را کور می‌کنند، همگی در این دایره و تفکر جای دارند؛ تفکری که جان‌فدای ایران، اسلام و مکتب اهل‌بیت و استکبارستیزترین نیروی بشری در جهان معاصر است.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه به تبیین پنج شاخصه اصلی تفکر بسیجی پرداخت و گفت: یاد و حضور دائمی خدا، صفا و خلوص نیت دور از هرگونه تظاهر و نام‌آوری، بصیرت، معرفت و آگاهی عمیق دینی و اجتماعی، شادابی، نشاط و امیدواری پیوسته و در نهایت نظم، انضباط، اخلاق‌مداری و مردم‌داری از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان با تفکر بسیجی است که باید سرلوحه کار همگان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کنونی و گذشت بیش از هفت ماه از محاصره دریایی کشور، تصریح کرد: دشمنان خبیث در آن سوی دنیا در پادگان‌ها پنهان شده‌اند، اما به فضل الهی و با تدابیر اتخاذ شده، کشور درصدد است تا با همت نیروهای جان‌برکف این محاصره دریایی را بشکند و هزینه این توطئه‌ها را برای دشمن بسیار بالا ببرد.

وی با اشاره به رویکرد برخی دولت‌های منطقه در همراهی با سیاست‌های استکباری، یادآور شد: حاکمیت‌های برخی کشورهای عربی در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از هیچ حمایتی از دشمنان ملت ایران دریغ نکردند و امروز نیز با ایجاد چالش در منطقه به خیانت‌های خود ادامه می‌دهند؛ با این حال، ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام با همان روحیه شجاعت و مقاومت تا پیروزی نهایی ایستادگی خواهند کرد.