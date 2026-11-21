باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در سومین گردهمایی سراسری ائمه جماعات مساجد طرح حبیب که در اردوگاه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: حضور خودجوش مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی نشان‌دهنده توان بالای جامعه در شکل‌دهی به فعالیت‌های جمعی و حل مسائل بدون وابستگی کامل به ساختار‌های اداری است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت ملی و ارزش‌های فرهنگی جامعه افزود: سرمایه‌های فکری، اعتقادی و فرهنگی هر ملت از مهم‌ترین عوامل پایداری آن به شمار می‌روند و تضعیف این سرمایه‌ها می‌تواند آثار عمیق‌تری از آسیب به زیرساخت‌های مادی به همراه داشته باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به تلاش جریان‌های سلطه‌گر برای تغییر باور‌ها و ارزش‌های ملت ایران تصریح کرد: تقویت عقلانیت، قدرت تحلیل و سلامت فکری جامعه از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با جریان‌های مخرب است و این فرآیند باید از مساجد و محلات آغاز شود.

دهقان همچنین بر ضرورت تقویت امید اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان و زنان تأکید کرد و گفت: امیدآفرینی باید زمینه‌ساز افزایش نشاط، تحرک و مشارکت اجتماعی شود؛ چراکه پیشرفت جامعه در گرو پرورش انسان‌های توانمند و فراهم کردن فرصت شکوفایی استعداد‌های آنان است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اجتماعی نباید صرفاً به برنامه‌ریزی و اقدامات یک‌طرفه محدود شود، خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از ظرفیت واقعی مردم بهره گرفت که آنان در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اجتماعی مشارکت داشته باشند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر نقش محوری مساجد در توسعه مشارکت‌های اجتماعی اظهار کرد: مسجد باید محلی برای گفت‌و‌گو، همفکری، شناسایی مشکلات و همکاری مردم باشد تا افراد بتوانند متناسب با توانایی‌ها، دانش و امکانات خود در رفع مسائل محله نقش ایفا کنند.

دهقان با اشاره به اینکه مشارکت اجتماعی تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، افزود: انتقال تجربه، ارائه ایده و به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت نیز از مصادیق مشارکت و کمک به دیگران است و می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن ظرفیت‌های نهفته جامعه شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل امید به مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری گفت: نباید مردم را صرفاً دریافت‌کننده خدمات و کمک‌ها دانست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که هر فرد با شناخت توانمندی‌های خود، در حل مشکلات اجتماعی نقش فعال داشته باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: حفظ عزت‌نفس و کرامت انسانی باید در تمامی برنامه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و اقدامات حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شود که به افزایش توانمندی و استقلال افراد منجر شود.

دهقان همچنین با اشاره به اهمیت پیوند مردم با هویت تاریخی و فرهنگی خود بیان کرد: تقویت احساس تعلق به سرزمین، فرهنگ و تمدن از عوامل مهم انسجام اجتماعی است و باید در کنار توجه به واقعیت‌های جامعه، برای رفع مشکلات موجود نیز اقدام عملی صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش رویکرد محله‌محوری گفت: مساجد باید بستری برای مشارکت مستقیم مردم در شناسایی و حل مسائل محلات باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای مداخله مستقیم در تمامی امور، نقش پشتیبان و تسهیلگر را ایفا کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه کمک به افراد نباید فرصت تلاش و تجربه‌اندوزی را از آنان سلب کند، افزود: رشد و توانمندسازی انسان‌ها نیازمند فراهم شدن زمینه مسئولیت‌پذیری، تلاش و عبور از دشواری‌هاست و نباید با حمایت‌های نادرست، روحیه استقلال و خوداتکایی را تضعیف کرد.

دهقان در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران طرح حبیب، این طرح را الگویی قابل توسعه در حوزه مسجد‌محوری دانست و گفت: طرح حبیب به رئیس‌جمهور معرفی شده و مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین موضوع برای ارائه به رهبر انقلاب ارسال شده و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، زمینه گسترش فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم در حل مسائل جامعه را فراهم کرد.