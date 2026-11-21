باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دوداتو آبانارا، رئیس نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعلام کرد این نیرو واگذاری برخی مواضع خود در جنوب لبنان به ارتش این کشور را آغاز کرده است.

آبانارا در دیدار با بیش از ۷۰ زن در شهر صور، بر ضرورت جلوگیری از خلأ امنیتی پس از پایان مأموریت یونیفل تأکید کرد و خواستار ادامه نظارت بر نقض‌ها، ارائه کمک‌های بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان و حمایت از جوامع محلی شد.

وی ادامه اشغال بخش‌هایی از جنوب لبنان توسط اسرائیل را نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانست و گفت نیرو‌های یونیفل تا آخرین روز مأموریت خود به فعالیت ادامه خواهند داد.

شورای امنیت در اوت ۲۰۲۵ مأموریت یونیفل را برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد و خروج تدریجی نیرو‌ها قرار است از سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

با وجود آتش‌بس ۱۷ آوریل، اسرائیل همچنان به حملات خود در لبنان ادامه می‌دهد. وزارت بهداشت لبنان نیز از ثبت دست‌کم ۴ هزار و ۳۹۰ شهید بین ۲ مارس تا ۵ نوامبر خبر داده و سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده شمار آوارگان در آوریل از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

منبع: آناتولی