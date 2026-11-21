باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته دهم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال دورتموند در خانه مونشن گلادباخ میهمان بود.

زردپوشان با توجه توقف دیشب بایرن مونیخ مقابل کلن فرصت داشتند تا با پیروزی در این دیدار صدرنشین جدول شود و به همین دلیل آن‌ها از ابتدا بازی را تهاجمی آغاز کردند، اما هرچه زدند به در بسته خورد تا اینکه در دقیقه ۸۰ فلیکس انمچا موفق شد قفل دروازه گلادباخ را باز کند.

در نهایت دورتموند با کسب این پیروزی ارزشمند خارج از خانه ۲۴ امتیازی شد و صدرنشین جدول شد.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

آینتراخت فرانکفورت ۱ - ۰ هوفنهایم

الفرسبرگ ۰ - ۱ فرایبورگ

بایرلورکوزن ۴ - ۰ پادربورن

یونیون برلین ۱ - ۵ لایپزیگ