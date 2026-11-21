باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در سومین گردهمایی سراسری ائمه جماعات مساجد طرح حبیب که در اردوگاه امام خمینی (ره) برگزار شد، با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در اجرای این طرح اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده تلاش جهادی، برنامه‌ریزی و فعالیت مستمر ائمه جماعات و مجموعه دست‌اندرکاران است و روند پیشرفت این برنامه از نظر کمی و کیفی رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد محله‌محور طرح حبیب افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، قرار گرفتن مسجد در مرکز فعالیت‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌های موجود در محلات است؛ به‌گونه‌ای که بتوان با بهره‌گیری از توان مردم، زمینه رسیدگی به مسائل و نیاز‌های محلی را فراهم کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه مناطق هدف این طرح بر اساس میزان نیاز انتخاب شده‌اند، تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ابعاد مختلفی دارند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مسائل تربیتی، تقویت حضور کودکان و نوجوانان در مساجد و فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی محلات اشاره کرد.

حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: مسجد نباید صرفاً محلی برای اقامه نماز و برگزاری مناسک عبادی باشد، بلکه لازم است ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی محله را گرد هم آورد و زمینه مشارکت مردم در حل مشکلات را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه مسجد گفت: بیانات ایشان درباره مسجد تراز، مجموعه‌ای جامع از مبانی و راهبرد‌های مرتبط با اداره و فعالیت مساجد است که می‌تواند به‌عنوان نقشه راه فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور تأکید کرد: لازم است این بیانات بار دیگر به‌صورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن در برنامه‌ریزی و مدیریت مساجد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره مسجد، تنها به توصیه‌های جداگانه محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این مجموعه، منظومه‌ای فکری و راهبردی برای توسعه فعالیت‌های مسجدی و عمران و آبادانی ظاهری و معنوی مساجد کشور به شمار می‌رود.

حاج‌علی‌اکبری همچنین بر ضرورت بررسی دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در کنار بیانات رهبر شهید انقلاب تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری هم‌زمان از این مبانی می‌تواند به شناخت بهتر جایگاه مسجد و مسئولیت‌های آن در جامعه کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره آثار حضور مستمر در مسجد اظهار کرد: بر اساس این روایت، رفت‌وآمد منظم به مسجد می‌تواند دست‌کم یکی از هشت منفعت را برای افراد به همراه داشته باشد؛ البته تحقق این آثار مستلزم آن است که شرایط بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف مسجد فراهم شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: برنامه‌های مسجد باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که افراد با حضور مستمر در این مکان، زمینه رشد معنوی، تربیتی و اجتماعی خود را پیدا کنند و بتوانند از امکانات و فعالیت‌های متناسب با نیازهایشان بهره‌مند شوند.

حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر نقش ائمه جماعات در تقویت روابط اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امام جماعت، گسترش فرهنگ برادری ایمانی و ایجاد پیوند‌های عمیق میان ساکنان محله است.

وی ادامه داد: امام جماعت باید علاوه بر انجام وظایف عبادی و دینی، مردم را با حقوق متقابل و آداب برادری آشنا کند و زمینه تقویت روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم آورد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد مساجد بر اساس آثار اجتماعی آنها تصریح کرد: یکی از معیار‌های موفقیت امام جماعت، میزان توانایی او در ایجاد همبستگی، گسترش روابط برادرانه و تقویت احساس مسئولیت متقابل میان مردم محله است.

وی تأکید کرد: مسجد زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در جامعه به دست آورد که در کنار فعالیت‌های عبادی، به مرکزی برای تربیت انسان‌های مؤمن، تقویت پیوند‌های اجتماعی و فعال‌سازی توانمندی‌های مردم تبدیل شود.

وحدت ملی مهم‌ترین عامل مقابله با توطئه‌های دشمن است

حاج‌علی‌اکبری همچنین در حاشیه این مراسم و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: در نگاه رهبر شهید انقلاب، هیچ موضوعی برای امروز و آینده کشور، تأمین اقتدار ملی، صیانت از دستاورد‌ها و مقابله با توطئه‌های دشمن به اندازه وحدت اهمیت ندارد.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف همبستگی در جامعه است، افزود: وحدت و انسجام مردم از مهم‌ترین عوامل حفظ اقتدار کشور به شمار می‌رود و دشمنان نیز با آگاهی از اهمیت این موضوع، تلاش می‌کنند به این سرمایه ملی آسیب وارد کنند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی باید نسبت به هر موضوعی که می‌تواند زمینه اختلاف و تضعیف انسجام عمومی را فراهم کند، حساس بود و اجازه نداد مسائل و اختلاف‌نظر‌ها به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شوند.

حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت عمومی خاطرنشان کرد: حفظ همدلی و یکپارچگی جامعه، ضرورتی اساسی برای عبور از شرایط مختلف و مقابله با تهدید‌هایی است که متوجه کشور می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه مردم برای بازنگری در برخی سیاست‌ها و مسیر‌های طی‌شده، با اشاره به ضرورت بررسی این درخواست‌ها گفت: موضوع تجدیدنظر در برخی مسائل به‌عنوان مطالبه‌ای از سوی مردم مطرح شده و لازم است ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: این مطالبه دارای بخش‌ها و ابعاد گوناگونی است و باید درباره آن گفت‌و‌گو و بررسی صورت گیرد تا مشخص شود آیا می‌توان نسبت به مسیر طی‌شده، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد یا خیر.

حاج‌علی‌اکبری در پایان ابراز امیدواری کرد که خواسته‌های مطرح‌شده از سوی مردم مورد توجه قرار گیرد و زمینه پیگیری و بررسی جدی آنها فراهم شود.