باشگاه خبرنگاران جوان - «ریحانه» در قالبی گفت‌وگومحور، به سراغ خاطرات، روایت‌ها و دیدگاه‌های همسران شهدا، خانواده‌های معظم شهدا و بانوان فعال فرهنگی و رسانه‌ای رفته است تا از دریچه تجربه‌های آنان، ابعاد مختلف نگاه و اندیشه رهبر شهید انقلاب درباره خانواده را بازخوانی کند.

در این قسمت ژیلا صادقی، میزبان دکتر فاطمه مغفوری فرزند شهید عبدالمهدی مغفوری و دکتر انسیه کتابچی فعال حوزه جمعیت است و به نقل خاطرات خود از دیدار با رهبر شهید می‌پردازند.

کارگردانی این مجموعه را روح‌الله رحیمی بر عهده داشته و تهیه‌کنندگی آن به‌صورت مشترک توسط روح‌الله رحیمی و فاطمه شریف یزدی انجام شده است.