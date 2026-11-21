باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینجا تنگه هرمز، جغرافیای اقتدار ایران است و فرزندان ملت ایران در حال کنترل و اعمال حاکمیت هستند؛ نه بیگانگان فاسد و جنایتکار.

سخنگوی ارتش تاکید کرد: فرزندان ملت ایران در حال کنترل و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز هستند؛ نه بیگانگان فاسد و جنایتکار.

گفتنی است؛ سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز از یگان‌های رزمی مستقر در سواحل جنوب کشور به ویژه در مناطق بندرعباس، کوهستک، خط ساحلی، سیریک و جاسک بازدید کرده بود.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در این بازدید اعلام کرد که به مراتب از گذشته قوی‌تر هستیم، هرگونه تجاوز جدید با پاسخ قاطع، فوری و اثرگذار نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد و دفاع از کشور به محدوده جغرافیایی خاصی محدود نخواهد بود.

بنابر گفته وی، رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌صورت شبانه‌روزی منطقه را رصد و تحت کنترل راهبردی خود دارند و شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند، در کنترل راهبردی نیروی دریایی ارتش است.

سخنگوی ارتش همچنین تاکید کرد که فرزندان ملت با اقتدار در حال دفاع از حقوق برحق ملت ایران در تنگه هرمز هستند و تا شکست نهایی دشمن ایستاده‌اند. لذا؛ آمریکا راهی جز پذیرش شروط منطقی و مشروع ایران ندارد و با شرارت و تجاوز نمی‌تواند بر تنگه هرمز مسلط شود.