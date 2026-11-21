باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه گاردین در گزارشی به افزایش هزینه‌های ناوگان دریایی آمریکا و فشار ناشی از جنگ ایران بر ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی این کشور پرداخته است.

این روزنامه نوشت: تعهد نیروی دریایی آمریکا به ساخت ناو‌های جنگی جدید موسوم به ناو‌های «کلاس ترامپ» هزینه توسعه ناوگان این کشور را میلیارد‌ها دلار افزایش داده است. این موضوع در گزارشی به کنگره آمریکا مطرح شده؛ در همین حال، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا نیز این هفته اذعان کرد که جنگ ایران هم ظرفیت عملیاتی ناوگان را «تحت فشار» قرار داده است.

چالش‌های پیش روی نیروی دریایی آمریکا هفته گذشته آشکارتر شد؛ زمانی که ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» روز چهارشنبه از آسیای غربی بازگشت و به دوره‌ای کم‌سابقه به مدت سه ماه پایان داد که در آن هیچ ناو هواپیمابری از آمریکا در سراسر منطقه اقیانوس آرام حضور نداشت. مدت مأموریت ناو‌های آمریکایی به‌طور معمول از ۳۰۰ روز فراتر رفته است و برای اینکه این کشتی‌ها مدت بیشتری در دریا بمانند، تعمیرات و اقدامات مرتبط با نگهداری آنها به تعویق افتاده است.

افزایش هزینه‌های ساخت ناوگان جدید آمریکا

در حالی که چین در زمینه کشتی‌سازی از آمریکا پیشی گرفته است، نیروی دریایی آمریکا قصد دارد شمار شناور‌های رزمی ناوگان خود را طی ۳۰ سال آینده از ۲۸۶ فروند به ۳۸۱ فروند افزایش دهد.

با این حال، بررسی دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد هزینه واقعی ساخت ناوگان جدید، میلیارد‌ها دلار بیشتر از برآورد‌های نیروی دریایی خواهد بود. بخشی از این اختلاف به پیچیدگی طراحی برخی شناور‌ها و بخشی دیگر به این موضوع برمی‌گردد که هزینه ساخت تعدادی از کشتی‌ها کمتر از میزان واقعی برآورد شده بود.

بر اساس یافته‌های این گزارش، هزینه ساخت ناوگان طی ۳۰ سال آینده به‌طور متوسط سالانه ۵۴ میلیارد دلار (به قیمت‌های سال ۲۰۲۶) خواهد بود که حدود ۱۸ درصد بیشتر از برآورد نیروی دریایی است.

در این گزارش آمده است: «بخش عمده هزینه‌های اضافی در برنامه سال ۲۰۲۷ ناشی از تصمیم نیروی دریایی برای خرید ۱۵ ناو جنگی بزرگ و مجهز به تسلیحات سنگین است؛ تصمیمی که قدرت آتش را در چند شناور بزرگ متمرکز می‌کند و در نتیجه با هدف اعلام‌شده نیروی دریایی برای توزیع این قدرت میان شمار بیشتری از کشتی‌ها و شناور‌ها در تضاد است».

این ۱۵ ناو جنگی جدید، همان شناور‌های پیشنهادی موسوم به «کلاس ترامپ» هستند که رئیس‌جمهور آمریکا گفته است ۱۰۰ برابر قدرتمندتر از همه ناو‌های جنگی قبلی در ناوگان این کشور خواهند بود. اعضای کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا این هفته پیشنهاد کردند یک میلیارد دلار بودجه‌ای که نیروی دریایی برای تأمین مالی ناو‌های کلاس ترامپ در سال مالی جاری درخواست کرده بود، به‌طور کامل حذف شود.

جنگ ایران ظرفیت عملیاتی نیروی دریایی آمریکا را تحت فشار قرار داده است

هنگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا اذعان کرد جنگ ایران ظرفیت عملیاتی ناوگان این کشور را «تحت فشار» قرار داده است.

او به سناتور‌ها گفت: «این جنگ، همان‌طور که می‌دانم، فشار زیادی بر نیروی دریایی ما وارد کرده است».

در این جلسه، ریچارد بلومنتال، از اعضای حزب دموکرات به کائو گفت: «در نتیجه جنگ ایران، جهان ناامن‌تر شده است. شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، از دست رفتن جان انسان‌ها و تلفات نظامی بوده‌ایم. روابط ما با متحدانمان نیز در نتیجه این جنگ رو به وخامت گذاشته است. در واقع، نیروی دریایی در دوران مسئولیت شما فراتر از حد تحت فشار قرار گرفته و وضعیت ناوگان نسبت به زمانی که شما همراه با این رئیس‌جمهور مسئولیت را بر عهده گرفتید، بدتر شده است».

از سوی دیگر، الیزا اسلاتکین، سناتور ایالت میشیگان، در جلسه استماع کمیته گفت برآورد می‌شود جنگ با ایران تاکنون ۲۶۰ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه‌تراشی کرده باشد. او افزود: «با این حال، دیگر از همان آزادی کشتیرانی که یک سال پیش داشتیم، برخوردار نیستیم».

زیرا با وجود تمام تلاش‌ها و تخصیص منابع برای باز نگه داشتن تنگه هرمز از سوی آمریکا، میزان تردد از این آبراه همچنان حدود یک‌سوم سطح پیش از جنگ است.

کائو به سنای آمریکا گفت: یک سال پیش، هزینه بیمه عبور یک کشتی تجاری از تنگه هرمز ۵۴ هزار دلار بود؛ اما «امروز فقط برای عبور از این تنگه باید ۶۴ میلیون دلار پرداخت کرد».

بر این اساس، هزینه اضافی هر بار عبور از این آبراه، از طریق افزایش قیمت سوخت، کود و مواد غذایی بر دوش مصرف‌کنندگان در سراسر جهان قرار می‌گیرد.

مأموریت‌های فرسایشی و چالش‌های دیگر ناوگان

در همین حال، کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا نیز به‌طور مداوم مأموریت‌های طولانی‌تری را پشت سر می‌گذارند. از زمان آغاز جنگ ایران، مدت استقرار کشتی‌ها به ۱۰ تا ۱۱ ماه رسیده است؛ رقمی بسیار فراتر از مدت استاندارد هفت‌ماهه. همچنین به ملوانان گفته شده است که باید انتظار داشته باشند در سال‌های آینده خود را برای ماموریت‌های طولانی آماده کنند.

از زمان آغاز جنگ، مأموریت چندین کشتی نیروی دریایی آمریکا بیش از ۳۰۰ روز طول کشیده است. ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» نیز ۲۶۵ روز در دریا حضور داشت؛ مدتی که طولانی‌ترین مأموریت یک ناو آمریکایی بدون پهلوگیری در بندر به شمار می‌رود.

کائو در پاسخ به پرسش‌ها درباره وضعیت سلامت روان خدمه ناو لینکلن، وجود هشت مورد اقدام به خودکشی در این ناو را رد کرد و گفت این موارد در واقع اقداماتی برای پیشگیری از خودکشی بوده‌اند.

او همچنین گزارش‌ها درباره کمبود غذا در کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را نپذیرفت. در جلسه کمیته سنا گفته شده بود یکی از ملوانان در طول شش ماه مأموریت، به دلیل کمبود غذا حدود ۲۰ کیلوگرم وزن کم کرده است. کائو در پاسخ، این مسئله را به سخت‌پسندی ملوانان در انتخاب غذا نسبت داد و گفت این وضعیت شبیه رفتار فرزندان خودش است که در یخچال را باز می‌کنند و می‌گویند: «اینجا هیچ چیزی برای خوردن نیست».

منبع: گاردین