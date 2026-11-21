\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646\u062f \u0647\u0636\u0645 \u063a\u0630\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u062f\u0647 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u0628\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u067e\u0646\u062c\u200c\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0636\u0645 \u063a\u0630\u0627 \u0648 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062c\u0630\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0646 \u0622\u0634\u0646\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u06cc\u062f.\n