باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هزاران نفر روز شنبه با وجود بارش شدید باران در خیابان‌های مرکزی لیسبون راهپیمایی کردند و به افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن و پایین بودن دستمزد‌ها اعتراض کردند.

کنفدراسیون عمومی کار پرتغال، برگزارکننده این تجمع خواستار افزایش دستمزد‌ها و مستمری بازنشستگان، کاهش قیمت کالا‌ها و خدمات ضروری و مهار هزینه‌های مسکن شد.

این اتحادیه شمار شرکت‌کنندگان را «چندین هزار نفر» اعلام کرد، اما پلیس آماری در این زمینه ارائه نداد.

یکی از کارگران معترض گفت با وجود افزایش ساعات کار، هزینه‌های زندگی به‌قدری بالا رفته که درآمد مردم برای تأمین نیاز‌های روزمره کافی نیست.

بر اساس آمار یورواستات، میانگین درآمد سالانه در پرتغال در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است. نرخ تورم این کشور نیز در اکتبر به ۳.۸ درصد رسید.

قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اجاره‌بهای قرارداد‌های جدید نیز تقریباً دو برابر افزایش یافته است؛ روندی که فشار زیادی بر جوانان وارد کرده است.

این تجمع در ادامه هفته‌ها اعتراض به بحران مسکن و هزینه‌های زندگی در پرتغال و هم‌زمان با موج گسترده اعتراض‌ها در دیگر کشور‌های اروپایی برگزار شد.

منبع: رویترز