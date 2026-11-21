باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس، در جهت برقراری امنیت اجتماعی و اقتصادی، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف سوخت بدون مجوز و کشف ادکلن‌های قاچاق شدند.

کشف ماینر‌های قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۲۲ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق و سایر متعلقات در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در منزلی واقع در روستای کیان آباد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۳۷ بهارستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۲۲ دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق و سایر متعلقات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: فعالیت غیرمجاز تولیدکننده ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود؛ لذا شهروندان هرگونه اخباری در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

توقیف سوخت خارج از شبکه در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از توقیف وانت نیسان حامل ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری فرمانده انتظامی خرامه بیان کرد: ماموران انتظامی خرامه هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرامه اظهار کرد: طرح برخورد با قاچاق در دستور کار پلیس است و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنتد با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.

کشف سوخت بدون مجوز در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد، اظهار کرد: مأموران انتظامی لامرد هنگام اجرای مأموریت و کنترل خودرو‌های عبوری، به ۲ دستگاه کامیون حامل سوخت مشکوک شدند و آنها را با اقدامات فنی متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از آن خودروها، در مجموع ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به معرفی رانندگان به مرجع قضایی، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف ادکلن‌های قاچاق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف خودرو پراید و کشف ۸۸۸ ادکلن خارجی قاچاق خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک سواری پراید مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ۸۸۸ ادکلن خارجی قاچاق کشف که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالا‌های مکشوفه ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه راننده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را سریعا از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کلاهبرداری از طریق درخواست کمک مالی

رئیس پلیس فتا فارس در خصوص کلاهبرداری از طریق ارسال پیام با عنوان درخواست کمک مالی هشدار داد.

سرهنگ احسان بهمنی رئیس پلیس فتا فارس بیان کرد: کلاهبرداران سایبری برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود از هر طرق ممکن سعی دارند تا کاربران فضای مجازی را فریب داده و آنان را مورد بزه قرار دهند.

این مقام انتظامی گفت: مجرمان سایبری پس از در اختیار گرفتن شبکه اجتماعی قربانی، اقدام به ارسال پیامی با موضوعات مختلف از قبیل: «من درجاده ماشینم خراب شده و یا در بیمارستان گرفتار شدم و یا به فروشگاهی برای خرید مراجعه کردم و کارت عابر بانک همراهم نیست و خواهشا مبالغی را به شماره کارت ارسالی واریز کنید.» اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.

سرهنگ بهمنی افزود: شهروندان چنانچه پیام‌هایی با موضوع درخواست کمک مالی از طرف دوستان و یا آشنایان خود در بستر شبکه‌های اجتماعی دریافت کردند، قبل از اقدام واریز وجه حتما با آن فرد تماس تلفنی برقرار کرده و از صحت ماجرا مطلع شوند و سپس اقدام به کمک کنند.

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با همکاران در ارتباط باشند.

جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۱۱ دستگاه ماینر بدون مجوز به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش جنت با همکاری عوامل یگان امداد این شهرستان در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و با اقدامات فنی، موفق به شناسائی افرادی شدند که در بخش جنت در این زمینه فعالیت داشته که در بازرسی از چندین باغ، ۱۱ دستگاه ماینر را کشف و ۴ نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب گفت: ارزش دستگاه‌های مکشوفه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند،

او تصریح کرد: جمع آوری این دستگاه‌های غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه گزارشی را در این رابطه از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس