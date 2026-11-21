باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرک دوغارون تایباد گفت: ۲۴۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۵۹ دلار ارزش این میزان کالای صادراتی به افغانستان بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه مذکور ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: یک میلیون و ۲۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۵۸ دلار سطح تجارت کالا‌های ترانزیت شده از دوغارون به مقصد افغانستان در هفت ماه امسال است.

مدیر کل گمرک دوغارون تایباد ادامه داد: ۲۵۶ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۷۱ تن کالای ترانزیتی به ارزش ۳۵۵ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۳۷ دلار طی ابتدای سال تا پایان مهرماه وارد گذرگاه رسمی دوغارون شده که وزن آنها چهار برابر افزایش داشته و ارزش ۱۶۳ دلاری به ثبت رسیده است.

رحیمی زاده به واردات کالا از افغانستان به این کانون اقتصادی اشاره و تصریح کرد: ۱۱ هزار و ۸۸۴ تن کالا طی هفت ماه امسال به ارزش ۲۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۵۱ دلار از افغانستان وارد مرز رسمی دوغارون شده است.

به گفته وی، میزان صادرات کالا‌های عبوری از سمت دوغارون به افغانستان به وزن یک میلیون و ۷۳۴ هزار تن و به ارزش افزون بر ۸۷۲ میلیون و ۲۷۱ هزار دلار از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ثبت شده که به لحاظ وزنی و دلاری نسبت به مدت زمان مشابه پارسال سه برابر افزایش داشته است. (کالا‌های صادراتی عبوری به اقلامی گفته می‌شود که اسناد گمرکی آن در سایر گمرکات کشور از مبدا تنظیم و پس از بررسی مدارک از دوغارون به سمت افغانستان خارج می‌شود)

مدیر کل گمرک دوغارون تایباد ادامه داد: شمش فولادی، محصولات پتروشیمی، آهن آلات، سیمان و انواع فرآورد‌های نفتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است و از طرفی دیگر، محصولات کشاورزی همچون گل پر، ماش، لوبیا، کنجد و اسپند از سمت افغانستان وارد دوغارون و جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

رحیمی زاده بیان کرد: ۱۱۴ هزار و ۶۶۰ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه از افغانستان وارد ایران شده‌اند و در همین بازه زمانی، ۱۲۰ هزار و ۷۱۳ دستگاه کامیون باری از دوغارون به طرف افغانستان خارج شده‌اند.

وی اضافه کرد: مقصد بیش از ۹۰ درصد کالا‌های صادراتی ایران از دوغارون به مقصد هرات دومین بازار افغانستان است.