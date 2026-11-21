باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در مهمترین بازی هفته یازدهم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن میهمان نیس بود.

نیس با حمایت هوادارانش خیلی زود و در دقیقه ۸ توسط محمد عموره به گل رسید، اما در دقیقه ۳۱ سنی مایولو از روی نقطه پنالتی دروازه نیس را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

یک دقیقه بعد روی فرار اشرف حکیمی و پاس خوبش به دزیره دوئه او موفق شد به راحتی دروازه نیس را باز کند تا این بار پاریسی‌ها پیش بیفتند.

دزیره دوئه در دقیقه ۴۴ به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد و فران تورس جایگزین او شد.

نیمه اول با برتری ۲ - ۱ پاری سن ژرمن به پایان رسید.

در نیمه دوم هم پاریسی‌ها برتری خود را حفظ کردند و در دقیقه ۸۵ فران تورس گل سوم تیمش را زد تا اختلاف به ۲ گل افزایش پیدا کند.

علی عبدی در دقیقه ۵+۹۰ توانست گل دوم نیس را بزند، اما آن‌ها دیگر زمانی برای جبران گل سوم نداشتند تا در نهایت پاری سن ژرمن به برتری ۳ - ۲ دست پیدا کند.

پاریسی‌ها با کسب پیروزی ارزشمند خارج از خانه مقابل نیس ۲۶ امتیازی شدند و جایگاه خود در صدرجدول لوشامپیونه را تثبیت کردند.