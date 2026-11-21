باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس نیوکاسل در ورزشگاه خانگی اش سنت جیمز پارک میزبان آرسنال بود.

توپچی‌ها به دلیل توقف منچسترسیتی خانگی مقابل فولام درصدد بودند تا با پیروزی مقابل نیوکاسل جایگاه صدرنشینی خود را مستحکم‌تر کنند.

در دقیقه ۳۲ روی پاس دیدنی عمقی کای هاورتز در محوطه جریمه ابرچی ازه با شوتی محکم دروازه نیوکاسل را باز کرد تا توپچی‌ها پیش بیفتند.

نیمه اول با برتری یک گله توپچی‌ها به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم نیوکاسل برای جبران گل خورده حملاتش را شدت بخشید و در دقیقه ۴۸ هاروی بارنس گل تساوی بخش تیمش را زد.

مالک شاو در دقیقه ۶۲ گل دوم نیوکاسل را زد.

پس از دریافت گل دوم نوپچی‌ها سراپا حمله شدند و بالاخره در دقیقه ۷۸ تونی مادوئکه روی یک حرکت انفرادی موفق شد دروازه نیوکاسل را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

درنهایت این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید تا توپچی‌ها از فرصت توقف سیتیزن‌ها نتوانند استفاده کنند.

آرسنال با این تساوی ۲۸ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار گرفته است.

نیوکاسل با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و در رده دوازدهم قرار دارد.