باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا وعده داده است که پایان دادن به جنگ ایران را در اولویت‌های نخست خود قرار دهد. او همچنین خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد و ویرانی‌های غزه را غیرقابل‌قبول توصیف کرد.

جفریز در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر شد، گفت دموکرات‌ها اندکی پس از به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در ماه ژانویه، برای پایان دادن به «جنگی خودسرانه، بی‌محابا و پرهزینه» با جدیت اقدام خواهند کرد.

او گفت: «احتمالاً هیچ اقدامی به اندازه پایان دادن به این درگیری که اساساً هرگز نباید آغاز می‌شد، نمی‌تواند به‌سرعت فشار اقتصادی را از دوش مردم آمریکا بردارد».

جفریز استدلال کرد که ایران اکنون در موقعیت قدرتمندتری نسبت به پیش از جنگ قرار دارد و هشدار داد که این درگیری، شرایط منطقه‌ای را که از پیش نیز بی‌ثبات بود، پیچیده‌تر کرده است.

او همچنین گفت: دموکرات‌ها در حال بررسی راه‌هایی هستند تا از طریق قوانین مربوط به تخصیص بودجه در کنگره، پایان جنگ را تضمین کنند.

جفریز در ادامه به مسئله فلسطین اشاره کرد و خواستار تلاش برای تحقق راه‌حل دو دولتی شد. او به این روزنامه گفت: «مرگ، ویرانی و فاجعه‌ای که غیرنظامیان فلسطینی در غزه تجربه کرده‌اند، غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌تداوم است».

او همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه، از جمله تأمین تجهیزات پزشکی، حمایت در زمینه مسکن، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهبود شرایط زندگی در غزه شد.

حکیم جفریز در ۱۸ نوامبر (چهارشنبه، ۲۷ آبان) با رأی نمایندگان دموکرات، به‌عنوان نامزد این حزب برای ریاست مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. او در صورت تأیید در رأی‌گیری صحن مجلس در ۳ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۳ دی) رئیس مجلس نمایندگان و نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس خواهد شد.

منبع: آناتولی