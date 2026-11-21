\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0622\u0644\u200c\u062e\u0644\u06cc\u0641\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0639\u0644\u0645\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n