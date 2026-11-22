باشگاه خبرنگاران جوان -سردار منوچهر نصیری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در سطح استان قم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: با بررسی‌های اولیه مشخص شد اعضای این باند با استفاده از خودرو‌های مختلف و نصب پلاک‌های جعلی وارد استان قم شده و پس از ارتکاب سرقت، با تغییر مسیر و به‌کارگیری شیوه‌های مختلف به سمت استان همجوار متواری می‌شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در همین راستا، تجزیه و تحلیل شیوه و شگرد سرقت‌ها، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و رصد مسیر‌های تردد خودرو‌های مسروقه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با تکمیل مستندات و انجام هماهنگی‌های قضائی، مخفیگاه متهمان شناسایی و طی عملیاتی هماهنگ دستگیر شدند.

سردار نصیری خاطرنشان کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های صورت گرفته به ۴۰ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: در نهایت متهمان به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.