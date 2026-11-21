باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش حماس از میانجیگران و کشور‌های ضامن آتش‌بس خواست پس از حمله نیرو‌های صهیونیستی به یک خودروی حامل مواد غذایی برای آشپزخانه خیریه در شهر غزه، نشست فوری برگزار کنند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این حمله روز شنبه سه نفر از کارکنان آشپزخانه را به شهادت رسانده است. این جنبش، اسرائیل را به پیگیری «سیاست مستمر گرسنه نگه داشتن» مردم غزه متهم کرد.

حماس از میانجیگران خواست برای پایبندی به توافق آتش‌بس، حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان امدادی و تضمین ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و مواد غذایی به غزه اقدام کنند.

بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در محل، حمله پهپادی اسرائیل در محله تل‌الهوی در جنوب شهر غزه انجام شد. خودروی هدف قرارگرفته قرار بود کمک‌های بشردوستانه را میان صد‌ها هزار آواره فلسطینی توزیع کند.

منبع: الجزیره