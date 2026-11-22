باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله نجم‌الدین مروجی طبسی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شنبه شب در آیین بزرگداشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی در مسجد شامخی کاشان افزود: امروز فاطمیه جهانی شده است. آیت‌الله وحید خراسانی بر احیای فاطمیه تأکید داشتند و می‌فرمودند من نگران آینده کشور بودم تا این فاطمیه احیا شد و دیگر نگران نیستم، برای آیت‌الله وحید خراسانی حفظ تمامیت ارضی، مذهب و نظام جمهوری اسلامی مهم بود و ایشان با احیای فاطمیه فرمودند دیگر نگران نیستم، چون کشور و مذهب تثبیت شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی با سن و سال بالا در گرمای قم، پای برهنه بر آسفالت داغ می‌گذاشت و به برکت حضرت زهرا (س)، ایران اسلامی تثبیت شد.

آیت‌الله مروجی طبسی گفت: این کشور نیاز به شمشیر خیبر دارد که بر فرق دشمن فرود آید و نیاز به مقاومت از نوع بدر و خندق دارد. دشمن قصد داشت سه‌روزه نظام را نابود کند، اما نتانیاهو و ترامپ نابود شدند و این به برکت حضرت زهرا (س) و آل محمد (ص) و به برکت فقهاست که از عقیده دفاع می‌کنند.

وی اظهار داشت: آیت‌الله وحید خراسانی نسبت به اصل نظام حساسیت ویژه‌ای داشت و می‌گفت نظام اسلامی باید حفظ شود. ایشان به جبهه رفتند و در آنجا فرمودند من از طرف بزرگ‌ترین شخصیت جهان اسلام، امام خمینی آمده‌ام.

آیت‌الله مروجی طبسی گفت: آیت‌الله وحید خراسانی در سال ۱۳۵۶ طی سخنرانی، شاه را با عنوان «مردک» خطاب کرد که پا روی نور گذاشته است و منظور ایشان از نور، امام خمینی بود