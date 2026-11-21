باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمدزاده مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام گفت : نخستین تماس مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در محور تربت جام به فریمان نرسیده به سه راهی «رخنه گل»، حوالی ساعت ۱۹ و ۳۶ دقیقه به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت جام اعلام شد.

وی بیان کرد: آمبولانس‌های پایگاه‌های «کاریزنو» و قلندرآباد و پایگاه هلال احمر خرم آباد به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

مسوول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام ادامه داد: ۱۰ سرنشین خودرو از اتباع افغانستان بودند که از این تعداد چهار نفر پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

محمدزاده گفت: متاسفانه راننده ایرانی خودرو واژگون شده به همراه ۲ نفر از سرنشینان افغانستانی در این حادثه جان باختند.