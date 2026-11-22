باشگاه خبرنگاران جوان -در حالی که منطقه پردیسان قم با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق استان است، هنوز هیچ کتابخانه عمومی مستقل و فعالی در این منطقه وجود ندارد. مصوبه احداث کتابخانه در جلسه انجمن کتابخانه‌های استان در مردادماه امسال اعلام شد، اما چند ماه بعد از آن، هیچ خبری از تعیین زمین، شروع ساخت یا زمان‌بندی بهره‌برداری منتشر نشده است.

پردیسان، منطقه هشت شهرداری قم، در جنوب غربی این شهر واقع شده و بر اساس گزارش‌ها جمعیت آن حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. با این حال، این جمعیت قابل توجه تاکنون از نعمت یک کتابخانه عمومی استاندارد و مستقل محروم بوده است.

تازه‌ترین تأیید رسمی این وضعیت را محمد غفاری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی قم، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه قم در ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ارائه کرد. او با اشاره به فعالیت ۳۸ کتابخانه عمومی در استان، پردیسان را فاقد کتابخانه عمومی دانست و گفت اقدام‌هایی برای رفع این کمبود انجام شده است.

غفاری ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، کتابخانه‌ای در این منطقه تأسیس شود. امام، زمان آغاز ساخت، محل دقیق پروژه، زمین اختصاص‌یافته و جدول زمان‌بندی اجرا اعلام نشده است.

اهمیت این اظهار نظر در آن است که کمتر از چهار ماه پیش از آن، خبرهایی درباره توافق اولیه و تصویب ساخت کتابخانه در پردیسان منتشر شده بود. این فاصله زمانی، پرسشی روشن را پیش روی نهادهای مسئول می‌گذارد: اگر ساخت کتابخانه به توافق اولیه رسیده و در نشست استانی نیز تصویب شده، چرا در آبان‌ماه، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی همچنان از نبود کتابخانه در پردیسان و امید به تأسیس آن در آینده سخن می‌گوید؟

مصوبه‌ای که اعلام شد

در هفتم مردادماه ۱۴۰۵، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قم به ریاست استاندار برگزار شد و در آن، احداث کتابخانه‌های مجهز در مناطقی از جمله پردیسان، نیروگاه و بوستان خضر نبی به تصویب رسید. استاندار قم در این جلسه اعلام کرد: تأمین اعتبار این پروژه‌ها قرار است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی (از محل اعتبارات بازآفرینی شهری)، شهرداری قم، بانک شهر (در قالب مسئولیت اجتماعی) و شورای اسلامی شهر انجام شود.

محمد غفاری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم نیز در همان جلسه اعلام کرد :این مصوبات «تا جلسه آینده که حداکثر دو ماه دیگر برگزار می‌شود، پیگیری خواهد شد تا اعتبارات مورد نیاز عملیاتی و مقدمات احداث کتابخانه‌های جدید فراهم شود».

اما واقعیت میدانی چه می‌گوید؟

اکنون با گذشت بیش از سه ماه از آن جلسه، هیچ گزارش رسمی درباره تعیین زمین، آغاز عملیات ساخت، یا تخصیص بودجه مشخص برای کتابخانه پردیسان منتشر نشده است. جست‌و‌جو در پایگاه‌های خبری رسمی نشان می‌دهد که آخرین اظهارنظر مسئولان در این باره همان مصوبه مردادماه است و پس از آن هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره پیشرفت کار انجام نشده است.

این در حالی است که پردیسان نه تنها از کتابخانه عمومی مستقل محروم است، بلکه بر اساس گزارش‌ها، استان قم به طور کلی با کمبود شدید کتابخانه عمومی مواجه است. استاندار قم خود اعلام کرده است که قم با وجود داشتن ۲۷۰ کتابخانه تخصصی و رتبه نخست کشوری در این حوزه، در بخش کتابخانه‌های عمومی تنها ۲۷ باب فعال دارد و «با کمبود جدی به‌ویژه در مناطق پرجمعیت مواجه هستیم». کارشناسان نیز برآورد کرده‌اند که قم برای رسیدن به وضعیت مطلوب دست‌کم به ۳۰ کتابخانه عمومی جدید نیاز دارد.

وعده‌های قبلی که محقق نشد

این نخستین بار نیست که وعده ساخت کتابخانه در پردیسان داده می‌شود. پیش از این نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ خبری مبنی بر تصویب ساخت کتابخانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر در پردیسان و تکمیل آن «تا پایان سال ۱۴۰۳» منتشر شده بود، اما آن وعده نیز عملی نشد. اکنون مصوبه جدید سال ۱۴۰۵ نیز در معرض همان سرنوشت قرار دارد، مگر آنکه دستگاه‌های متولی جدول زمانی مشخص و مسئولیت‌پذیری عملی ارائه دهند.

پرسش بی‌پاسخ

مهم‌ترین پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است: با توجه به اینکه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خود اذعان دارد نهاد کتابخانه‌ها از نظر قانونی امکان ساخت‌وساز ندارد و تنها می‌تواند فضا‌های تحویل‌شده را تجهیز و بهره‌برداری کند، دقیقاً کدام دستگاه مسئول تأمین زمین و ساخت کتابخانه پردیسان است و چه زمانی این وعده از مرحله «مصوبه» به مرحله «کلنگ» و «بهره‌برداری» خواهد رسید؟

تا زمانی که پاسخ این پرسش داده نشود، ساکنان پردیسان که جمعیتشان با اضافه شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال افزایش است همچنان باید برای دسترسی به یک کتابخانه عمومی، مسیر طولانی تا مرکز شهر قم را طی کنند.